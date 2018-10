Peliarvio: The World Ends with You: Final Remix on puhutteleva kokemus myös Switchillä

The World Ends with You: Final Remix

Square Enix, Jupiter, Hand

Switch, ikäsuositus 12

Kannettavan Nintendo DS:n parhaimmistoon lukeutuva The World Ends with You (2007) tekee hienon paluun Nintendo Switchille.

Tokion ja eräänlaisen tuonelan sekoitukseen sijoittuva roolipeli erottuu joukosta muutenkin kuin vain aistikkaan estetiikkansa ansiosta. Peli käsittelee ajatuksella kipeitä aiheita, kuten yksilöllisyyttä nyky-yhteiskunnassa, mielenterveysongelmia ja nuorison syrjäytymistä. Taustalla on kaunis viesti ihmiskontaktien tärkeydestä ja siitä, kuinka jokaisen maailma päättyy itseensä. Lukuun ottamatta uutta kiintoisaa epilogia puhuttelevaan tarinaan ei onneksi kosketa.

Fantastisen freesi ja äänenlaatua kohentava soundtrack on mukana alkuperäisenä tai remiksattuna. Pelattavuus on sen sijaan uusittu tuplaruuduista yhdelle näytölle. Tv:stä voi pelata liiketunnistuksella kaverinkin kanssa, mutta antoisampaa on kannettava kokemus, jolloin sormen piirtoliikkeillä hallitaan hahmoja kekseliäästi.