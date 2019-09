Peliarvio: Tour de France 2019 on paras, mutta samalla puolivillainen

Urheilupelit ovat hyvin suosittuja. FIFAlle ja NHL:lle riittää ostajia, vaikka vuosipäivitys ei paljoa lisäarvoa edelliseen versioon toisikaan. Itseäni viehättävät varsinkin golf ja tennis.

Kilpapyöräilypelit ovat marginaalinen ilmiö, ainakin Suomessa. Tour de France 2019 tarjoaa pelattavaksi 21 Ranskan ympäriajon virallista etappia.

Voiman jako on tässä lajissa erittäin tärkeää, kukaan ei jaksa vetää täysillä jatkuvasti. Kilpailua pitääkin ajatella strategisesti. Irtautumisille ja spurteille on oma paikkansa, joka riippuu monesta asiasta, maastosta, etapin kestosta, voimista, kanssakilpailijoista, oman tiimin ajajista... Myös paikka jonossa ja tuuli pitää huomioita.

Mukana on nyt ensi kertaa tässä sarjassa neljän pelaajan verkkomoninpeli. Yksittäisten etappien lisäksi tarjolla on haastekokonaisuuksia, kuten nopeita laskuja ja spurtteja. Pro Team- ja Pro Leader -mestaruuskisoissa reitit vaihtelevat vuodenaikojen mukaan.

Uusina vaihtoehtoina ovat mukana myös ikoniset Tour of Flandersin, Paris-Roubaix’n, Paris-Nicen ja Critérium du Dauphinén kisat.

Muita kilpailijoita ohjaavaa tekoälyä kehutaan aiempaa viisaammaksi. Uutta on myös World Championship -moodi, jossa kilpaillaan joukkueen managerina tai tiiminjohtajana.

Tour de France 2019 tarjoaa siis melkoisen paketin virtuaalista kilpapyöräilyä. Ongelma on siinä, että varsinainen pyöräily on aina samanlaista. Kun FIFAsta ja NHL:stä voi nauttia, vaikka itse lajista ei välittäisikään, Tour de France vaatii, että pelaaja rakastaa kilpapyöräilyä. Varsinkin Ranskan ympäriajoa.

Ranskan ympäriajo on yli satavuotinen, perinteinen tapahtuma ja monille urheiluvuoden kokokohta. Tietyt perinteiset etapit ja maisemat aiheuttavat väristyksiä jo sinällään. Ne onkin mallinnettu tähän peliin mallikkaasti ja rakkaudella.

Pelaaminen muistuttaa hyvin paljon oikeaa urheilulähetystä. Autenttisuudesta tulee kovat pisteet, vaikka tiettyjä brändejä puuttuukin.

Vaikka tähän päivitykseen on kasattu kaikenlaista uutta, itse pelaaminen on kuitenkin sitä, mitä ennenkin. Kun annos oli tarpeeksi iso entuudestaan, sen suurentaminen on vain lisää sitä samaa. Nettipeli on toki tervetullut lisä.

Tour de France 2019 on silti sarjan paras peli, jonka kohderyhmä on kilpapyöräilyn ja Ranskan ympäriajan fanit. Muille peliä voi suositella vain varauksin. Vaihteluna tavalliseen urheilupelitarjontaan homma toimii toki – aikansa.

Kuten sanottua kilpapyöräilypelinä Tour de France 2019 on parasta, mitä on tarjolla, urheilupelinä Tour de France 2019 on vain keskinkertainen.