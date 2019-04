Peliarvio: Travis Strikes Again – Season Pass on hyvä erikoisuus

Travis Strikes Again – Season Pass

Grasshopper Manufacture

Switch, ikäsuositus 16

Aito punk tulee sydämestä eikä kumarra ketään. On myös turha jäljitellä anarkian yleisiä mielikuvia, kun kaikki on sallittua.

Ajatusta noudattaa punkpelien auteur Goichi Suda (The Silver Case, Killer7), jonka Travis Strikes Again on kuluvan vuoden kohokohtia.

Mutta se ei ollut siinä. Lisäosat Black Dandelion ja Bubblegum Fatale antavat syyn palata erikoiseen peliin. Ne lopettavat vanhan juonen ja tuovat uuden tarinan eri hahmolle. Molemmissa seurataan 1980-luvun pikseleihin tyyliteltyjä ja estottomia visuaalisia novelleja.

Mukana on kaksi hahmoa, mikä tuplaa määrän ja kiinnostaa kaksinpelissä. Piristävää on myös haastava alue, jossa liikutaan flippereiden sisällä westernin, scifin ja baseballmangan maisemissa. Sielukkaaseen musiikkiinkin on satsattu yllättävän paljon.

Lisäosat ovat yleensä tasapaksuja, mutta nyt tarjolla on energiaa ja otetta. Goichi Suda onkin aina ollut kaikkea paitsi kaavoihinsa kangistunut.