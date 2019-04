Peliarvio: Ubisoftin uutuutta sopii suositella

Tom Clancy’s The Division 2

Massive Entertaiment

Pc, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Avoimen pelimaailman toimintaräiskinnät ovat 2010-luvun leimallisin digiviihdetrendi. Laskentatehon lisääntymisen myötä kehittäjien mahdollisuudet laajan ja yksityiskohtaisen pelimaailman rakentamiseksi ovat laajentuneet huomattavasti.

The Division 2 jatkaa trendiä mallintamalla yksityiskohtaisesti Yhdysvaltojen pääkaupungin, Washington DC:n. Pelaaja heitetään selviytymään maailmaan, jossa sivistys on romahtanut laajan isorokkoepidemian puhkeamisen vuoksi.

Uskottavan ja tarkasti mallinnetun ympäristön ansiosta pelin tarina on puhutteleva ja herättää miettimään ihmiskunnan kriisinsietokykyä. Hyvän pelattavuuden, palkitsevan pelimekaniikan ja monipuolisen viholliskattauksen vuoksi pelikokemus on loistava.

Tarinasta on mahdollista nauttia yksin, mutta parhaimmillaan The Division 2 on verkkopelinä muiden ihmispelaajien kanssa. Yhteistyötila on toteutettu loistavasti ja kun pelattavaa riittää viikoiksi, Ubisoftin uutuutta on helppo suositella kaikille toimintapelien ystäville.