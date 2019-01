Peliarvio: Unohda sääntökirja ja etsi käsiisi Travis Strikes Again: No More Heroes

Travis Strikes Again: No More Heroes

Grasshopper Manufacture

Switch, ikäsuositus 16

Nyt poltetaan sääntökirja.

Travis Strikes Again: No More Heroes tarjoaa luokittelemattoman pelikokemuksen, joka kyseenalaistaa normit ja asettaa erikoisen tyylin ja asenteet keskiöön.

Pelissä imeydytään kuvitteellisen pelikonsolin sisään ja sen pelien maisemiin. Tarjolla on toimintaa, joka muuttaa muotoaan milloin miksikin. Mukana on vaikkapa pulmapelaamista, tasohyppelyä ja futuristista kiihdytysajoa. Pelimekaniikan syvyys aukeaa kovan haasteen jälkeen.

Pelin ohjaajakirjoittaja on japanilainen Goichi Suda, myös taiteilijanimellä Suda51 tunnettu, undergroundkulttuurista ammentavien punk-pelien auteur. Siitä todisteena on mestariteos, yksi videopelien suurimmista saavutuksista Killer7 (2005).

Sudan edellinen ohjaus oli vuoden 2007 upea No More Heroes. Sittemmin Suda on jäänyt pelisuunnittelussa taka-alalle ja johtanut pelistudiotaan.

Näytti, että punk-ajat ovat mennyttä. Mutta mitä vielä, ote on yhtä tiukka kuin ennenkin.

Ulkoasu vakuuttaa tyylitajullaan, joka liikkuu modernin 3d:n ja pikseligrafiikan välillä. Välillä kuva on jopa nuhruinen kuin vanhoissa elokuvissa.

Mukana on myös tekstipohjaista etenemistä vihersävyssä ja kaunista viivojen ja pisteiden muodostamaa vektorigrafiikkaa.

Käsikirjoitus on alusta alkaen hauska ja ennakoimaton yltäen lopussa melkoisiin yllätyksiin. Tyyli on uho, mutta teksti on kaikessa räävittömyydessään filosofista. Tarjolla on lisäksi liuta viittauksia, ja jopa pelin muovautumista tuttuihin ja tuntemattomiin elokuviin ja peleihin, joiden bongaaminen on osa elämystä.

Raivokkaan energinen anti tavoittaa ihanteellisen tasapainon rosoisuuden ja viimeistelyn välillä. Ytimessä sykkii yhä Sudan uran suuri inspiraatio, chileläisen Alejandro Jodorowskyn himmeän hapokas kulttileffa El Topo (1970), jossa matkan aikana kohdataan mitä erikoisempia hahmoja kukistettavaksi.

Travis Strikes Again tarjoaakin liudan raapaisevia hahmoja, joiden suunnitteluvastuun Suda on siirtänyt oivaltavasti liverpoolilaiselle kuvataiteilijalle Bonefacelle.

Erityismaininnan ansaitsee fantastinen, laaja soundtrack. Siitä vastaa yhtye Supercombo, joka muodostuu alansa alakulttuurin eksperteistä, Tokion tiskijukkakaksikosta Meebee ja DJ1,2. Musiikki hyppii valtavalla itsevarmuudella ja eleganssilla genrestä toiseen tarjoten kiehtovan kattauksen aina 1980-luvun piipittävästä pelimusiikista nykyjapanilaisiin balladeihin.