Peliarvio: Upea, eeppinen Fire Emblem: Three Houses vie strategiassaan äärinautintoon

On antoisaa viedä itsensä äärirajoille. Olipa kyse sitten harrastuksista, koulusta, perhe- tai työelämästä, usein on palkitsevinta, jos asioiden eteen näkee vaivaa.

Näkökulma tiivistää Fire Emblem: Three Housesin, poikkeuksellisen kiehtovan ja monitasoisen strategiapelin. Siinä mitään ei saa ilmaiseksi.

Upea peli on syntynyt kahden strategiapelien saralla pitkään vakuuttaneen japanilaisen studion yhteistyöstä. Voimansa yhdistävät viisitoista Fire Emblemiä vuodesta 1990 lähtien tehnyt Intelligent Systems ja vuodesta 1985 kolmetoista osaa Romance of the Three Kingdoms -sarjaan luonut Koei Tecmo Games. Harvinaisen laajassa ja hallitussa pelissä yhdistyy paras osaaminen: tunteikas, yksityiskohtainen taktiikka kohtaa laajan skaalan konfliktit, joiden vastapuolet eivät ilahduttavasti ole mustavalkoisesti hyviä eivätkä pahoja.

Kyseessä on suoranainen eepos, jossa tutustutaan sielukkaasti kuvitettuihin, kirjoitettuihin ja ääninäyteltyihin hahmoihin kymmenien, jopa satojen tuntien ajan.

Pegasosten ja traakkien sävyttämä miekkojen ja magian fantasiatarina kertoo elämästä kirkon sotakoulussa. Päähahmo toimii siellä professorina. Pelissä valitaan ensin opetuslinja kolmesta vaihtoehdosta, mikä määrää tarinan kulun ja sivuhahmot. Sitten luennoidaan ja laaditaan opintosuunnitelmia.

Kirkon alueella voi myös kalastaa, hoitaa istutuksia ja tehdä ostoksia. Siellä kannattaa lisäksi suorittaa palveluksia hahmoille, ruokailla heidän kanssaan ja keskustella kahden kesken. Hahmot luovat keskenään sosiaalisia siteitä ja voivat jopa menehtyä pelin aikana. Myös kaikki varusteet, kyvyt ja päivitykset kuuluvat vastuualueisiin.

Pelaaminen tuntuu aluksi todella hämmentävältä. Rauhallisesti ottamalla tekemisen kuitenkin sisäistää, ja tekojen vaikutuksia alkaa pohtia pitkäjänteisesti.

Kaikki vaikuttavat ytimeen: vuoropohjaiseen strategiaan. Pelin voikin kiteyttää kuin shakiksi, jossa jokaiseen nappulaan luodaan tunnesiteet. Ja yhdenkin menetys on liikaa, silloinhan hahmon kaari ja side muihin katkeavat.

Taktikointi on kihelmöivän intensiivistä ja nautinnollista. Itsensä saa laittaa likoon: todennäköisyydet on laskettava, vuoroja ajateltava etukäteen ja jokaisen ruudun ja siirron merkitykset pohdittava varmuudella.

Fire Emblem: Three Houses tarjoaa mestaritason strategiaa: pysähtyneimmillä hetkilläänkin sydän takoo ja mieli laukkaa.