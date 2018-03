Peliarvio: Uusin MLB The Show on todella timanttinen urheilupeli, vaikka baseball ei kiinnostaisi lajina pätkääkään

MLB The Show 18

Sony

PS4, ikäsuositus 3

Suomen urheilupelimarkkinoilla jyräävät Electronic Artsin FIFA ja NHL vuodesta toiseen. Itseäni kiehtoo vähintään yhtä paljon golfin, tenniksen ja jostakin kumman syystä myös baseballin virtuaaliversiot. MLB The Show 18 kuuluu urheilupelien parhaimmistoon, vaikka baseball lajina ei kiinnostaisi pätkääkään.

Tämän vuoden MLB-päivitys on sarjan paras peli. Tämä on paljon sanottu, sillä aiemmissakaan versioissa ei ole suurta vikaa ollut. Baseballia urheilulajina minun on tässä turha selittää. Voitte luottaa sanaani, kun vakuutan, että MLB The Show 18 on pelattavuudeltaan silkkaa timanttia.

Mikäli laji on outo etukäteen, liikkeelle voi lähteä manuaalista, joka opettaa kontrollit kädestä pitäen. Säännöt ja yksityiskohdat selviävät nopeasti pelaamalla. Pesäpallon perusteilla pääsee pitkällä, kunhan muistaa, että takalaitonta ei ole ja että kopista palaa heti.

Eri pelimuotoja on lukuisia, menneisyyden suuruuksista nykyajan tähtiin. Road to the Show -moodi tuo mukanaan roolipeliominaisuuksia.

Antakaa MLB The Show 18:lle mahdollisuus, sillä sen peli todellakin ansaitsee.