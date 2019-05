Peliarvio: VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action on hauska, traaginen ja mukaansatempaava seikkailu

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Sukeban Games

PS4, XOne, Switch, Vita, pc, ikäsuositus 16

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action on erikoinen nimi, ja sitä on itse pelikin. Tai oikeastaan kyseessä on visuaalinen novelli, sillä pelaaminen on suurelta osin tekstin lukemista. Dubbausta ei ole. Kun vielä graafinen tyylikin on kuin suoraan 1990-luvulta, lähtökohta ei välttämättä ole houkutteleva. Mutta antakaa pelille mahdollisuus, sillä kyseessä on hauska, traaginen ja mukaansatempaava seikkailu.

Pelaaja on VA-11 Hall-A, tuttavallisemmin Valhalla, baarimikko pienessä juottolassa dystopisen Glitch Cityn keskustassa. Baari vetää puoleensa sangen erikoisia persoonallisuuksia, joilla riittää hienoja tarinoita kerrottavanaan. Kunhan Valhalla pitää asiakkaansa tyytyväisinä, hän pääsee mukaan heidän elämäänsä.

Vaikka tapahtumat sijoittuvat kyberneettiseen scifi-maailmaan, peli on todella humaani ja inhimillinen. Käsikirjoitus on erinomainen, jota ei pelimaailmassa kovin usein nähdä. Tässäpä varsinainen löytö hienostuneeseen makuun.