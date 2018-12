Peliarvio: Vr-pelastajaksi tästä ei ole

Transference

Ubisoft Montreal

PS4 VR, ikäsuositus 16

Virtuaalitodellisuuspeleistä on odotettu ilmiötä viihdeteknologiassa. Ainakin toistaiseksi trendin nousua on jouduttu odottamaan: virtuaalikypärän käyttö on vaivalloista ja sisältöä on saatavissa niukasti. Ubisoftin Tranference parantaa tilannetta, mutta vr-pelastajaksi siitä ei ole.

Ubisoft tarjoilee pelikansalle mielenkiintoisen, tarinavetoisen seikkailun. Puhuttelevan juonen ansiosta peli imaisee tehokkaasti mukaansa. Vr-laseilla nautittuna immersiotaso on loistava, mutta kilpailijoistaan poiketen Transference toimii myös ilman niitä.

Ulkoasultaan peli on näyttävä. Synkkään tarinaan sopiva teemasto ulottuu pelimaailmasta hahmoanimaatioon ja tuloksena on yhteneväinen, vaikuttavan aavemainen haavemaailma. Heikosta ohjaustuntumasta huolimatta pelikokemus on vaikuttava.

Kokonaisuutena Transference on mielenkiintoinen kauhupeli, joka tuo kaivattua sisältöä Playstationin vr-tarjontaan. Teknologian veturiksi siitä ei ole, sillä kerran läpäistyn tarinan uudelleenpeluuarvo on heikko.