Peliarvio: Where the Bees Make Honey, mutta valmista ei tule

Where the Bees Make Honey

Wakefield Interactive

PS4, X1, pc, sallittu

Where the Bees Make Honey on tarinankerronnaltaan omaperäinen ja kekseliäs ongelmanratkaisupeli. Harmi vaan, että pelattavuus ei nouse samalle tasolle.

Päähenkilö on tylsässä harmaassa toimistossa työskentelevä nainen, jolla on runsaasti ongelmia. Varsinaiset pelijaksot sijoittuvat naisen lapsuuteen, jota hän muistelee nostalgiasuodattimen läpi. Lapsuudessa elämä oli onnellisempaa ja ongelmatonta. Aurinko paistoi ja väritkin olivat kirkkaampia.

Pelaajan tehtävä on ohjata tyttö kentän maaliin etenemisongelmia selvittäen. Pulmissa on mukavasti vaihtelua, vaan ei juurikaan haastetta.

Harvoin huonossa pelissä on näin paljon hyvää. Mutta kun pelattavuus on rikki, niin peli on rikki. Tekniset ongelmat voi vielä antaa päivitysten toivossa anteeksi, vaan ei sitä, että pelaaminen ei ole hauskaa eikä sujuvaa. Where the Bees Make Honey on sympaattinen kokemus mutta vain teoriatasolla. Hyviä ideoita on, mutta kokonaisuus kasattu hutaisten.