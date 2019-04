Peliarvio: Whispers of a Machine on mukaansa tempaava seikkailu – kiitos toimivan juonensa

Whispers of a Machine

Clifftop Games

Pc, ikäsuositus 12

Klassisten seikkailupelien ystäville marketin pelihylly jättää runsaasti toivomisen varaa. Ratkaisu ongelmaan on digitaalinen jakelu, jossa myös pienemmät tiimit saavat äänensä kuuluviin.

Whispers of a Machine on loistava esimerkki mukaansa tempaavasta seikkailupelistä, joka valloittaa tuotannollisten arvojen hiomattomuudesta huolimatta. Tärkeintä on tarina, jossa Clifftop Gamesin kehittäjät ovat vahvoilla: juoni sieppaa mukaansa vaivatta.

Pelaaja heitetään murhaa tutkivan erikoisagentin saappaisiin. Teknologian avulla pelaajalla on käytössään keskimääräistä paremmat välineet rikoksen ratkaisuun, mutta tärkein työväline ovat terävät hoksottimet.

Ulkoasultaan peli on karu, eikä äänimaailma tai ohjattavuus vedä vertoja myyntilistojen kärkinimille. Näistä puutteistaan huolimatta Whispers of a Machine on loistava peli. Se jatkaa häpeilemättä 1990-luvun seikkailupelien reseptillä ja onnistuu tavoitteessaan. Tarinavetoisista seikkailupeleistä syttyvälle pelaajalle kyseessä on timanttinen uutuus.