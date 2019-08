Peliarvio: Wolfenstein on räiskintää kimpassa ja that’s it

Wolfenstein-pelisarja on keskeisessä osassa digiviihteen historiassa. Id Softwaren Wolfenstein 3D oli sarjan lisäksi ensiosa koko räiskintäpelien genrelle. Se oli merkittävä osa kehitystä, jossa pelit ovat haastaneet tasaväkisesti elokuvateollisuuden viihdealan kruununjalokivenä.

Id Softwaren luopumisen jälkeen uusien kehittäjien myötä virvoitettu saaga on onnistunut uudistumaan pelikansan toiveiden mukaisesti. Vuodesta 2014 ruotsalaisen MachineGames-pelitalon ohjauksessa sarja on menestynyt hyvin. Wolfenstein: Youngblood ei yllä studion totuttuun laatuun.

Uutuusosassa pelaaja on aikaisemmista peleistä tutun fasisminvastustajan perillinen, mutta tehtävä on tuttu: tavoitteena on ruutia säästämättä raivata tie läpi vihollisia kuhisevien pelitasojen. Miljöönä on kuvitteellinen 1980-luvun Pariisi, jota hallitsee toisen maailmansodan voittanut natsihallinto.

Pelillisesti Youngblood uudistaa Wolfenstein-sarjaa rohkeasti. Loistava uudistus on mahdollisuus yhteistyötilaan, jossa räiskitään yhdessä ystävän kanssa. Muutos seuraa trendiä, jossa ominaisuus löytyy yhä useammasta räiskintähitistä. Tekninen toteutus on priimalaatua: pelikokemus on saumaton, eikä verkkoviive latista tunnelmaa.

Puhtaan räiskinnän sijaan Youngblood sisältää vahvan roolipelielementin. Kokemuksen myötä pelaajalle avautuu uusia kykyjä, samalla kun pahuuden tuhoamiseen käytettävä asearsenaali laajentuu ja tehostuu.

Roolipelielementit syventävät pelimekaniikkaa, mutta ongelmana on täyteräiskintään pakottava tasojärjestelmä, joka estää keinotekoisesti tarinatilassa etenemisen.

Tuotannolliset arvot ovat Youngbloodissa kunnossa. Unreal-pelimoottoriin perustuva räiskintä on karamellinkaunis kokonaisuus. Pelitasot ovat yksityiskohtaisia, aseet ja hahmoanimointi virheetöntä ja äänimaailma sopii kokonaisuuteen.

Youngbloodin merkittävimmät säröt löytyvät tasovaatimusten lisäksi heikosta juonesta. Ponnettomasti käsikirjoitettu tarina jää kauaksi pelisarjan aikaisempien osien ilottelusta. Hurja potentiaali jää lunastamatta: henkilöhahmot ovat yksiulotteisia, ja immersiotaso heikko.

Vaikka ulkoasu ja äänimaailma ovat kunnossa, heikko tarina hukuttaa uutuuden räiskintäpelien harmaaseen keskinkertaisuuteen. Wolfenstein: Youngblood on oppikirjaesimerkki kokonaisuudesta, jossa teknisesti laadukas kokonaisuus ei kanna itseään heikon tarinan vuoksi.