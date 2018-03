Peliarvio: World of Warriors on kovin tuttua keskikastin mättöä

World of Warriors

Mind Candy

PS4, ikäsuositus 7

Applen laitteilta tuttu mobiilipeli World of Warriors on nyt saatavilla myös Playstation 4:lle. Se ei ole kovin suuri pelitapahtuma, vaan ei täysin mitätönkään.

World of Warriors on taistelupeli, jonka tyylilajia kutsutaan englanniksi termillä brawler. Tämä tarkoittaa pienillä areenoilla tapahtuvaa hektistä mättöä eri asein ja liikkein. Genre on lähtökohtaisesti moninpeli, niin myös World of Warriors. Saman koneen äärellä tai netissä voi pelata kerrallaan enintään neljä ihmistä.

Taisteluista huolimatta World of Warriors on hassutteleva ja värikäs peli, hyvällä tavalla lapsenomainen. Roomalaiset, viikingit, samurait, spartalaiset ja muut kansat selvittävät keskenään, mikä porukka on Wildlandsin mestari.

Mobiilipelinä World of Warriorsista saa eniten iloa irti nettimoninpelinä, mutta konsolilla se on parhaimmillaan kavereiden kanssa samassa huoneessa. Peli näyttää nätiltä ja tyylikkäältä, mutta pelattavuudeltaan World of Warriors kuuluu tyylilajinsa keskikastiin.