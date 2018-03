Peliarvio: Yakuza 6: The Song of Lifessä on ainekset klassikoksi asti

Yakuza 6: The Song of Life

Sega

PlayStation 4, ikäraja 18

Vaatii lujuutta lopettaa ajoissa.

Maineikas peliohjaaja Toshihiro Nagoshi pisti aikanaan uransa pantiksi, jotta saisi Segan tekemään vain aikuisille suunnatun Yakuza-rikospelin (2005). Suosiota tuli ja sarja syntyi.

Nyt Nagoshi yllätti ilmoittamalla, että Yakuza 6: The Song of Life jää päähenkilö Kazuma Kiryun tarinan viimeiseksi osaksi. Päätös tulee menestyksen ja laadun huipulla.

Ja millainen onkaan lopetus.

Orpokodissa kasvanut Kiryu on vanhentunut 48-vuotiaaksi. Vankilasta vapauduttuaan hän huomaa Haruka-ottotyttärensä saaneen salaa lapsen. Haruka on joutunut yliajossa koomaan, ja Kiryu ryhtyy etsimään lapsen isää.

Alkaa valtava, yli sadan tunnin kokonaisuus, josta ei kunnianhimoa eikä viimeistelyä puutu.

Johtolankoja etsitään Tokiosta, jossa yakuza-klaanin välit ovat kiristyneet kiinalaisen mafian kanssa. Jäljet vievät Hiroshiman prefektuurin rantakylään. Siellä kohdataan huijatulla sairasvakuutuksella elelevä, paikallisen klaanin patriarkka. Roolissa nähdään japanilaisen elokuvan suuruus Takeshi Kitano, jonka ahavoitunut karisma välittyy nyt piiruntarkassa digimuodossa.

Elokuvamainen kerronta on pelissä hillityn tyylikästä ja jännittävää. Kunnia määrittää hahmoja ja pinnan alla kytee jatkuvasti.

Tokion ja Hiroshiman vastakohtien alueet oppii katuja ja kulmia myöten. Tunne kaupunkielämästä välittyy tehokkaasti: pelissä voi kävellä sisään kauppoihin ostoksille ja ravintoloihin ruokailemaan, mille realistinen grafiikka antaa upeat puitteet.

Tekemistä riittää, sillä alueilta löytyy laadukkaita minipelejä, kuten karaokea, keihäskalastusta ja baseball-joukkueen valmennusta.

Tokiossa voi astua kolikkopelihalleihin, joissa pääsee pelaamaan kuutta peliä kokonaisuudessaan. Timanttisesta tarjonnasta nousevat esiin Space Harrier (1985), Out Run (1986) ja Virtua Fighter 5: Final Showdown (2010).

Kaduilla kohdataan runsaasti sivuhahmoja. Räiskyvät persoonat vievät humoristisiin sivujuoniin, joissa tulevat tutuksi vaikkapa selfiekepit, robotti-imurit ja dartsmestari Paul Lim.

Sivutarinat paljastavat myös kiintoisia puolia päähahmosta. Siviilieloon pyrkivä Kiryu kun on aina ollut enemmän aikaansaava humanisti kuin piinkova kriminaali.

The Song of Life on harvinaisen monitasoinen ja onnistunut kokonaisuus. Se näkee antoisan pelikokemuksen kumpuavan rehtiydestä ja japanilaista kulttuuria perinpohjaisesti käsittelemällä.

Tässä on klassikon ainesta.