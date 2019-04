Peliarvio: Yoshis Crafted World tietää, että leikki on kaiken perusta

Yoshi’s Crafted World

Good-Feel, Nintendo

Switch, ikäsuositus 3

Nintendo on aina ymmärtänyt leikin merkityksen. Ihmisillä on luontainen tarve pitää hauskaa, oppia leikin kautta. Se on mielikuvituksen ja luovuuden pohja.

Nintendo ilmentää leikkiä videopelin keinoin. Nintendon peleissä annetaan säännöt ja roolit, joiden kautta pääsee harjoittelemaan, kehittymään ja iloitsemaan. Oma kekseliäisyys ja uteliaisuus palkitaan aina.

Harvat pelit huokuvat leikkisyyttä niin kuin Mario-pelit. Ja parempaa tasoloikkaa kuin Super Mario World 2: Yoshi’s Island (1995) saa hakea. Se aloitti samalla Mario-pelien sivuhaaran hitaammalle Yoshi-dinosaurukselle.

Uusin osa Yoshi’s Crafted World on upea tapaus. Se jatkaa tuttuja elementtejä, kuten sivuttaissuuntaista pomppimista, Yoshin hetkittäistä ilmassa leijumista ja naposteltavista vihollisista muodostuvien munien viskomista ympäristöön.

Tempo on entistäkin kiireettömämpää. Nyt myös reitin saa välillä valita ja munia heitellä syvyyssuunnassa. Pääpaino on salaisuuksia pursuavan satumaailman maltillisessa tutkimisessa ja sen yksityiskohdista lumoutumisessa. Ja niitähän riittää.

Kaikki pelissä on kuin itse askarreltua. Yoshi on vaahtomuovia, puut ja pilvet pahvia ja taivas vaikkapa sinistä pressua. Idea on tuttu kaikille Pikku Kakkosen mainion Paperitarinoita-jakson katsojille.

Pitkissä ja kauniisti sommitelluissa kentissä vihreistä pilleistä tulee bambumetsiä, glittermuoviliuskoista vesiputouksia, kananmunakennoista kiipeiltäviä tasoja, kertakäyttömukeista shogunsamuraita ja tyhjistä talouspaperirullista lentokoneita tai jopa tähdenlentoja. Yllätyksellinen kirjo tarjoaa harvinaisen hienon visuaalisen elämyksen.

Parasta on, että kaiken voi tehdä itse. Peli antaa oivia vinkkejä askarteluun. Malleja voi katsella joka kulmasta erillisessä tilassa. Ja kentät voi pelata väärään suuntaan, jolloin kääntyvä kuvakulma paljastaa nurjalta puolelta teipit, taitokset, liimaukset ja taustalle jääneet sakset ja tussit.

Mukana on myös yhteisiä hetkiä ilahduttavaa piiloleikkiä ja esineiden etsimistä. Lempeässä kaksinpelissä toinen Yoshi voi vaaran uhatessa hypätä reppuselkään.

Yoshi’s Crafted World kannustaa ja tarjoaa haastetta moneen makuun. Se ei jätä ketään ulkopuolelle, vaan huomioi esimerkillisesti kokeneet ja kokemattomat, lapset ja aikuiset. Nintendo onkin aina tiennyt, ettei leikin tule jäädä lapsuuteen.