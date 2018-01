Peliarviot: Vauhdikasta talviurheilua olympialaisten alla

Steep: Road to the Olympics

Ubisoft Annecy

PS4, X1, PC, ikäsuositus 12

Extreme-henkinen talviurheilupeli Steep ilmestyi joulun 2016 alla. Pelissä seikkaillaan ja temppuillaan talvisen vuoren rinteellä. Road to the Olympics on Steepin lisäosa ilmeisellä teemalla. Talviolympialaiset Etelä-Korean Pyeongchangissa alkavat 9. helmikuuta.

Road to the Olympics ei yritä kopioida oikeita olympialaisia, vaan kyseessä on Steep-henkinen tulkinta aiheesta. Mukana on toki oikeita olympialajeja, mutta vuoristoakaan ei ole unohdettu.

Alkuperäiseen Steepiin verrattuna tyyli on muuttunut vakavamielisemmäksi ja realistisemmaksi. Olympiahenki on selvästi aistittavissa. Nyt kilpaillaan, eikä pelleillä.

Tarinatilassa pelaaja ohjaa aloittelevaa urheilijaa, joka tavoittelee kultaa kolmessa freestylelajissa: big air, half-pipe ja slopestyle. Etelä-Korean lisäksi vieraillaan myös Japanissa.

Bonuksena oikeat talviurheilulegendat antavat pelaajalle vinkkejään.

Road to the Olympics on julkaistu sekä erillisenä lisäosana alkuperäiselle pelille että osana Steep Winter Games Editionia.