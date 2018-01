Peliarviot: Zelda-laatua ilman Zeldaa

Blossom Tales: The Sleeping King

Castle Pixel

PC, Switch, ikäsuositus 10

Sanotaan että kopiointi on imartelun ylin muoto. Siinä tapauksessa Nintendon vanhojen Zelda-klassikkojen tekijät saavat olla otettuja, sillä Blossom Tales: The Sleeping King lainaa heiltä melkein kaiken.

Peli ilmestyi pc:lle jo vuosi sitten ja äskettäin Nintendo Switchille. Sankarin nimi ei sentään ole Link, vaan Lily, joka pelin alussa nimitetään ruusuritariksi. Kun muista ritareista – mokomat pelkurit! – ei ole taistelijoiksi ja seikkailijoiksi, Lily joutuu hoitamaan hommat.

Alussa tehtäväksi riittää linnan rottaongelman ratkaiseminen. Seikkailut kuitenkin muuttuvat aina vain vaarallisemmiksi ja hurjemmiksi sitä mukaa, kun Lily kehittyy ja oppii uusia asioita. Varuste- ja aserumbakin vaikuttaa kovin tutulta.

Blossom Tales ei edes yritä piilotella esikuviaan, vaan varastaa menneestä rakkaudella: Zeldaa ei ole pelkästään äänet, grafiikka ja pelimekaniikka, vaan jopa monet alueet kartalla saavat aikaan deja vu -ilmiön.

Peli osaa nauraa myös itselleen ja tyylilajin kliseille. Hymy pysyy pelaajan huulilla jatkuvasti, vaikka hän nauraakin ääneen vain harvoin.

Vaikka pelin yleisilme on leikillinen ja rento, hulinaa riittää. Hirviöitä tulee kimppuun joka nurkalla, joskus ruudun täydeltä. Haastetta on vähintään kohtalaisesti, ja nakkisormet ovat hätää kärsimässä. Itse olisin kaivannut mukaan enemmän seikkailua sekä tutkimista ja vähemmän – sinällään toimivaa – taistelua.

Pessimisti toteaisi, että Blossom Tales: The Sleeping King on vain 2D-Zeldojen klooni ja olisi aivan oikeassa. Optimisti havaitsee, että Blossom Tales: The Sleeping King on rakkaudella tehty ja laadukas kunnianosoitus 2D-Zeldoille.

Pyörää ei nyt keksitä uudelleen, ei tosiaankaan, mutta pelimaailmaan mahtuu muitakin ”pyöriä” kuin vain se alunperin keksitty. Kopiollakin pääsee perille, kunhan se vain on tehty kunnolla. Nyt on.

Blossom Talesin pääkohderyhmä on porukka, joka vietti lapsuutensa 1990-luvulla Zeldojen parissa. Retropelaajille Blossom Tales: The Sleeping King onkin täyttä asiaa alusta loppuun. Muillle Blossom Tales on vain uusvanha julkaisu, jonka hankkimista on hieman vaikea, vaan ei mahdotonta perustella.

Blossom Tales toimii ihan vain seikkailupelinäkin, mutta huumorista ja muista viittauksista menee suuri osa hukkaan, mikäli Zeldat ovat tuttuja vain teoriatasolla. Retroilijalle on kuitenkin tarjolla kymmenkunta nautinnollista ja charmikasta pelituntia.

Niinhän sitä sanotaan, että aikuinen on terve, kun hän leikkii. Vaikka sitten niitä samoja leikkejä kuin lapsuudessa ja teini-iässä.