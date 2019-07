Peliuutuus yhdistää onnistuneesti japanilaisen roolipelin ja Minecraftin

Mitä saadaan, kun pistetään yhteen pitkäaikainen ja suosittu japanilainen roolipelisarja Drago Quest ja Minecraft? Tämä ei ole kompakysymys, niin saadaan Dragon Quest Builders 2.

Nimen numeroa 2 ei tarvitse säikähtää. Kyseessä on alkuperäinen tarina ja maailma sekä uudet hahmot. Vaikka Dragon Quest olisi ihan uusi juttu sinulle, se ei ole ongelma.

Pelaaja luo oman hahmonsa ja ryhtyy sitten rakentamaan valtakuntaa palikka kerrallaan. Jos peli-idean voisi patentoida, Minecraftin oikeuksien nykyinen haltija Microsoft tekisi hyvän tilin oikeudessa.

Yksinpelin lisäksi mukana on myös enintään neljän pelaajan tila, jolloin pelaajat voivat rakentaa samaa valtakuntaa yhteistyössä saman koneen ääressä tai online. Aina välillä pitää taistella pahaa kulttia edustavia Hargonin lapsia vastaan. Taistelu on jälleen kerran pelin tylsin osuus, melko simppeliä napinhakkausta. Mitään oleellista ei olisi jäänyt kokematta, mikäli taistelu olisi jätetty kokonaan pois.

Dragon Quest Builders 2:sta on turha moittia vain Minecraft-kopioksi, sen verran monta erilaista hyvää ideaa siitä löytyy. Mikä tärkeintä: peli on todella hyvä ja koukuttava. Dragon Quest Builders 2 onnistuu täsmälleen siinä, mitä se yrittääkin, japanilaisen roolipelin ja Minecraftin yhdistämistä. Myös lentäminen ja sukeltaminen ovat mahdollisia tällä kertaa. Edellistä osaa paremmaksi pistetään joka saralla.

Tällä kertaa mukana on myös kunnollinen tarina, joka ei kuitenkaan rajoita pelaajan luovuutta. Pelaajan tehtävä on rakentaa maailma uudelleen, ja siinä auttaa jumalan kaltainen olento Malroth. Puhetta on paljon, ja se on enimmäkseen ihan hauskaa läppää. Toisinaan kuitenkin mennään höpöttelyn puolelle.

Koska rakentamisessa on hyvin vähän rajoitteita, peliä voi jatkaa vaikka ikuisesti. Varsinkin jos hommasta innostuu myös pari kaveria. Enemmän kuin peli Dragon Quest Builders 2 on oikeastaan virtuaalinen hiekkalaatikko. Mitään oikeaa tapaa leikkiä ei ole, vaan voit käyttää omaa mielikuvitustasi ja valinnanvapauttasi. Tekemistä tuntuu olevan loputtomasti, sillä maailma avautuu saari kerrallaan.

Hahmot ovat rakastettavia ja pelimaailma värikäs ja enimmäkseen aurinkoinen. Ulkoiset puitteet ovat kunnossa. Peli-ilmettä voisi kutsua myös lapsenomaiseksi, mutta pelaamista ei ole tarkoitettu vain lapsille. Kyllä tästä aikuinenkin innostuu, mikäli vain rakentelu ja seikkailu kiinnostavat. Dragon Quest Builders 2 on ehdottomasti suositeltavan arvoinen kokemus.