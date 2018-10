Pertti Söderlund on asunut Itä-Afrikassa 60 vuotta – keskisuomalainen toimittaja-kirjailija työsti "valkoisen afrikkalaisen" elämästä kirjan

Lähetystyöntekijä Pertti Söderlundia, 64, ei suotta kutsuta valkoiseksi afrikkalaiseksi. Keniassa ja Ugandassa 60 vuotta asunut mies sanoo olevansa pisimpään Itä-Afrikassa elänyt suomalainen.

– On tämä ollut melkoinen savotta, Söderlund kertoi poiketessaan äskettäin Keuruulla.

Lausahduksellaan hän viittasi paitsi vaiherikkaaseen taipaleeseensa ja yli 40 vuotta sitä kanssaan kulkeneeseen Heidi-vaimoonsa, myös pariskunnan ja keuruulaisen toimittaja-kirjailija Kirsi-Klaudia Kankaan yhteisprojektiin, Pertti Söderlundin elämä – Afrikka valitsi minut -teoksen työstämiseen.

Söderlundin tarina on tullut monille tutuksi Ylen esittämästä, kuvaaja ja tuottaja Mauri Päivisen Afrikka valitsi minut -dokumentista. Sen on nettilataukset mukaan laskien nähnyt pari miljoonaa suomalaista.

”Jokainen on laulun ja kirjan arvoinen, emme ole muita kummempia”, painottivat Söderlundit kirjan julkaisuhetkessä. He totesivat suostuneensa avaamaan elämäänsä, sydäntään ja työtään Ugandassa rohkaistakseen muitakin kulkemaan omia polkujaan rohkeasti, varjelukseen luottaen.

Kun Söderlund oli 1,5-vuotias, hänen perheensä suuntasi lähetystyöhön Intiaan ja sitten Ceylonille (Sri Lanka). Kenia kutsui pari vuotta myöhemmin.

Fida Internationalin eli Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestön riveihin kuuluva Söderlund on toiminut muun muassa kaivoprojekteissa, harrastanut lentämistä, ajanut Safari-rallin, rakentanut vammaisille lapsille koulun Keniaan Kakamegaan ja ollut mukana entisten lapsisotilaiden kuntouttamisessa.

Hän on myös opastanut lukuisia Ugandassa vierailleita julkkiksia, kuten urheilulääkäri Aki Hintsaa, kilpa-autoilija Mika Häkkistä ja ministeri Elisabeth Rehniä.

Elämäkerran kirjoittanut Kirsi-Klaudia Kangas toteaa ”Pertin etiikan ja uskon muovautuneen käytännönläheisiksi aidsin, köyhyyden ja sissiterrorin aiheuttaman hädän keskellä”. Aikamedian kustantama teos maalaakin kuvaa herkästä ja sitkeästä miehestä, joka on löytänyt oman tiensä vahvan isänsä varjosta ja perinteisen helluntailaisuuden muotista.

– Olen luonut teosta flowtilassa. Minua on kannateltu, sparrattu ja muistettu esirukouksin. Oli ihanaa ja pelottavaakin kirjoittaa miehen kasvutarinaa. Tuntui väliin toivottomalta kuvata miehen ajatuksia, mutta Pertti auttoi tulkitsemaan, Kangas kertoi.

Söderlundit ovat käyneet Suomessa kahden vuoden välein. Heidän tyttärensäkin ovat asettuneet eri puolille maailmaa: yksi on Malesiassa, toinen Haitilla ja kolmas Jyväskylässä. Lapsenlapsia on seitsemän.

– Haluamme asua Ugandassa niin pitkään kuin terveyttä riittää, sehän on kotimme. Elämme todella vaatimattomasti suomalaisiin oloihin verrattuna, mutta siellä se tuntuu miltei ylelliseltä, pariskunta kertoi.

– Kun lapset olivat pieniä, olin jatkuvasti sydän syrjällään terveysasioiden kanssa, esimerkiksi malaria on hirveä peikko. Turvallisuus ja korruptio mietityttävät myös, mutta kaiken tuon vastapainona on valtavasti hyvää: on aikaa ihmisille, toiset kohdataan aidosti, ollaan vieraanvaraisia ja ystävällisiä, Heidi Söderlund kertoi.

– Ennen kuin tulee minun aikani jättää Uganda, haluan saada sinne juurrutetuksi mahdollisimman paljon kristillisiä arvoja. Rohkaisen kaikkia muitakin: ei anneta periksi, vaikka millaisia ongelmia tulisi eteen, Pertti Söderlund kertoi.