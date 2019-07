Petäjävetinen kulttuurikassa Markku Koskinen naputteli esikoisromaanin 70-luvusta

Petäjäveden S-Marketin kassalla istuva Markku Koskinen käy läpi viivakoodinlukijalla hihnalle kertyneitä ostoksia, vilkaisee liukuovista sisään astelevaa, ja käsi käy hihnan alapuolisessa lokerossa. Kulttuurikassaksi aiheestakin nimetty mies poimii kolmen vuoden kirjoittamisella syntyneen ajan- ja perhekuvauksen 1970-luvun pikku kylien Suomesta, siitä jo nyt kadonneesta. Veijarimainen Lehmänhännänleikkaaja-romaani kertoo Pajalan kolmihenkisen perheen elämästä Turnuskylän Nöpölän vuokramökissä. Se kertoo myös Uljas-pojan varttumisen sikiöstä murrosiän varhaisaskeliin.

– Ei se omaelämäkerrallinen ole, mutta toki olen siihen poiminut piirteitä myös omasta elämästäni. Isäni meidän kotitaloa luonnehtivasta lauseesta koko romaani sai ideansa, pohtii Koskinen.

Kirjallinen henkilö, Paavo Pajamäki hokee aamuisin, että harva maksaa viisikymmentä markkaa jääkaapissa asumisesta. Kirjan perhe asuu kallellaan olevassa kylmässä mökkipahasessa, jonka ikkunat ovat talvisin sisältä jään peitossa.

– Myös meidän kotitalo Koskenpäällä oli kylmä. Se lienee syynä siihen, että minä tulin mummolaan Petäjävedelle viisi vuotiaana. Olen mummon kasvattama, sanoo Koskinen.

Koskinen on kaikki tietävä kertoja. Juonta värittävät arkielämässä kertyneet sutkaukset ja koomiset episodit. Näitä 70-luvun lapset kuulivat yleisessä saunassa, ja niitä kirjoittajalla riittää useampaan romaaniin.

Itse tarina on happamen katkeraa suloista kurjuutta, jossa kirjoittaja tallustelee keveillä selviytymiseen luottavilla askelilla. Paavo-isä on naisia kaatava viinaan menevä kova työmies, ja humalaisena väkivaltainen uhka Maija-vaimolleen.

Maija suojelee väkivallan kierteen ulkopuolelle jäävää Uljasta laajalla rakkaudellaan, sekä kituuttaa eteenpäin köyhyyden niukkuudessa. Molemmilla vanhemmilla on tukena läheiset uskolliset ystävät, joiden asenteista lukija oivaltaa, että kirjoittaja Koskinen uskoo vahvasti ihmiseen. Paavon raitistumisen myötä perhe-elämän laatu kohentuu monella tavoin, eikä matkalla kertyneitä arpia revitä auki. Painavien teemojen osalta kirja jää höyhenen kevyeksi.

– Vakavien teemojen syvempi käsittely olisi tehnyt tästä kovin tavanomaisen. Halusin painottaa toivoa paremmasta. Omassa työurassa noita sattumuksia ja sutkauksia kuulin erityisesti autokuskeilta, kun tein pitkää rupeamaa tie- ja vesirakennuksessa.

Monipuolinen sananiekka Koskinen on kirjoittanut laululyriikoita lähes kaikille paikallisille artisteille. Tyylilaji on vaihdellut popista lavatanssin kautta raskaaseen rokkiin. Lisäksi mies on suosittu pakinoitsija Petäjävesi-lehdessä.

– Pitkän tekstin jännitteen ylläpito oli haaste. Tätä kirjoittaessa ei tarvinnut tehdä kompromisseja, kuten aina artisteille lyriikoita kirjoittaessa. On nautinto kirjoittaa ihan itselle.

Lehmänhännänleikkaaja on omakustanne, jota petäjävetiset ovat ostaneet paikallisesta Heinähatusta.

– Julkaisin omakustanteena, jotta pääsen heti tekemään jatko-osaa. Jatkan edelleen pakinoita paikallislehdessä, ja Uljaan 80-luku on jo päässäni.