Pian televisiossa: Julkkiskokki Maija Silvennoiselle tarjolla Napakympissä herra B, jolla on "musta vyö Kamasutrassa"

Jyväskyläis-saarijärveläinen tv-kokki ja ravintoloitsija Maija Silvennoinen saa keskiviikkona 3. huhtikuuta kuulla mitä ihmeellisempää informaatiota, kun hän istuu Neiti X:n paikalle Napakymppi-tv-ohjelmassa.

Napakympin teemana on "televisiosta tutut". Neiti X:n paikalla istuu Maija Silvenoinen ja herra X on Bachelorette Suomi -tv-ohjelmasta tuttu Mikko. Sulhas- ja morsianehdokkaille ei kuitenkaan nauhoituksissa paljastettu, ketä Rakkauden-seinän takana istuu.

Maija Silvennoinen, 57, haluaa ohjelmassa tietää treffiehdokkailtaan, millaisia herrasmiehiä nämä ovat, mihin he veisivät Maijan lomalle ja millaisen illallisen miehet hänelle tarjoaisivat. Monet miesten vastauksista saavat Silvennoisen pyörittelemään epäuskoisena päätään.

Herra A on Timo, 51-vuotias työnjohtaja Pattijoelta. Silvennoisen hän lupaa viedä kebabille, ja juomaksi hän valitsisi erittäin kuivaa valkoviiniä eli Suomi-viinaa tai Koskenkorvaa. Jälkiruoka odottaisi hänen mukaansa sitten kotona...

Herra B on Aki, 58-vuotias asentaja Vantaalta. Mies kertoo ohjelmassa harrastavansa vanhoja autoja ja kehuskelee omistavansa mustan vyön Kamasutrassa. Neiti X.lle hän tarjoilisi itse tehtyä kylmäsavulohta ja kiinalaista. Viineistä mies ei kuulemma ymmärrä muuta kuin, että niitä juodaan.

Herra C on Heikki, 55-vuotias it-asiantuntija Rovaniemeltä. Heikki esittelee itsensä sinkuksi, mikä on juontaja Janne Katajan mielestä hyvä asia tässä ohjelmassa. Silvennoiselle Heikki lupaa tarjoilla Lapin herkkuja, mutta viineistä tämäkään mies ei tiedä mitään. Hän veisi Neiti X:n Toscanan matkalle, josta on itsekin haaveillut.

Näistä ehdokkaista Maija Silvennoinen valitsee yhden ja ilta näyttää onko kyseessä Napakymppi vai Hutikuti.

Viime vuonna Keskisuomalaisen haastattelussa Silvennoinen kertoi kyllästyneensä treffipalstojen miestarjontaan. Keskiviikko kertoo, käykö nyt parempi flaksi.