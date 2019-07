Postikorteista tuli nostalgisia – tällaiselta Jyväskylä ja muu Keski-Suomi on niissä näyttänyt

Milloin viimeksi lähetit lomamatkaltasi postikortin? Vaikkapa sellaisen maisemakuvakortin, jollaisia on painettu käytännössä jokaisesta paikkakunnasta ja sen isoista kohteista.

Ajat muuttuvat. Postikorttien tenho on hiipunut. Ystävien ja tuttavien muistaminen ei ole kuitenkaan kadonnut. Lomaterveiset kulkevat nykyisin usein esimerkiksi Instagramin, Facebookin tai WhatsAppin välityksellä. Some on tarjonnut mahdollisuuden näyttää asioita myös turistikorttimaisten näkyjen ulkopuolelta.

Postimerkkien ja postilaatikon etsiminen vieraasta kaupungista on monelle taakse jäänyttä elämää. Silloin ei taida enää olla matkalla käyttöä osoitekirjallekaan.