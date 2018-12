Punainen huulipuna saa Janni Hussin juhlatuulelle – tv:stä tutut julkkikset kertovat tyylivalinnoistaan

Kysyimme televisiosta tutuilta, onko heillä jokin vaate, asuste, kampaus tai meikkituote, joka tuo juhlafiiliksen. Samalla tiedustelimme, mitä vinkkejä heillä on muille juhliin valmistautumiseen.

Nanna Karalahti, hyvinvointiyrittäjä:

Olen tykästynyt mustaan. Joulun aikaan tykkään pukeutua punaiseen, käyn vaikkapa Gina Tricot’n tai H&M:n alelaarista mekon. Olen menossa ensimmäistä kertaa talvihäihin, ja sinne pukeutumista pitää miettiä. Pitkä helma ja pitkät hihat tuntuvat vähän synkältä yhdistelmältä.

Kannustan valmistautumaan juhliin tekemällä pohjavalmisteluja eli vaikkapa kuorimalla kasvot ja syömällä kevyemmin.

Juri Silvennoinen, Suomen Huippumalli haussa -tv-ohjelman tuomarina muistettava kauneusalan yrittäjä:

Luottokalsarit.

Kannattaa muistaa kosteuttaa naama, se ei ole mikään häpeä miehille. Eikä tarvitse mennä tyttöystävän meikkipussille, miehille on paljon omia tuotteita.

Heidi Sohlberg, juontaja:

Korkkarit jalkaan ja punaista huulipunaa. Olen nykyään niin paljon tennareissa tai muunlaisissa matalapohjaisissa kengissä, että korkokengät tekevät juhlan.

Juhliin valmistautuessakin kannattaa olla rohkeasti oma itsensä. Hyvä olo ja rakkaus itseä kohtaan näyttää hyvältä.

Janni Hussi, juontaja, malli, mediapersoona:

Minulla koko lookki voi lähteä vaikkapa punaisesta huulipunasta tai keltaisesta paidasta, rakennan muun kokonaisuuden sen ympärille.

Musiikki tekee hyvän fiiliksen juhlan alla. Lisäksi söisin tosi freesisti ja tasaisesti ennen juhlia.

Miia Ezen, Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu meikkaaja-maskeeraaja:

Rakennan juhlalookin punaisen huulipunan ympärille.

Lähtisin liikkeelle vaatteista. Jos löytää aivan ihanan mekon, niin tekisin muun lookin sen ympärille. Jos menee ammattilaiselle meikkiin, niin hän osaa yhdistää meikin mekkoon. Jos ei juuri osaa meikata, niin valitsisin sikamakeen punan, se tekee sinusta illan kuningattaren.

Jaakko Selin, muotiasiantuntija, toimittaja:

Tykkään siitä, että pukeutumisessa on jokin juju. Itselläni se voi olla vaikkapa kullanväriset kengät.

Juhla on skarppaamisen paikka. Valmistautuminen on se juttu, kohteliaisuutta juhlan järjestäjää ja itse juhlaa kohtaan. En täysin ymmärrä sitä ajatusta, että ihan hyvin voi lähteä vaikkapa oopperaan samoissa vaatteissa, joissa on ollut töissä, kun lisää vain huulipunaa.