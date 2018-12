Puolison alkoholismi, avioero, pojan kuolema, rintasyöpä... Pirkko Arstila hymyilee, vaikka on elämä kolhinutkin

Suomalaisten televisioruuduissa vuosikymmenet uutisankkurina ja toimittajana toiminut Pirkko Arstila, 80, astelee kirjakaupan käytävillä ja silmäilee hyllyjen antia.

– Täällä minä kyllä viihdyn ja voisin viettää enemmänkin aikaa, Arstila sanoo ja nappaa hyppysiinsä japanilaisen teoksen.

Kirjaa hän tutkailee kiinnostuneena. Maailmaa nähnyt ja sitä kierrellyt Arstila aikoo lähitulevaisuudessa piipahtaa Tokiossa. Matkustamista aiemmin ahkerastikin harrastanut Arstila ei enää juuri tykkää lentää pitkiä matkoja, mutta tuleva Japanin-matka on poikkeus.

Maailma on läsnä Arstilan arjessa aistillisessa muodossa, teenä. Maailman maut ja tuoksut ovat naiselle rakkaita. Tee on tuonut maailman aivan Arstilan eteen, keraamisen kupin suojiin, käsien kannateltavaksi.

– Isäni tilasi aikoinaan 1950-luvulla teensä Lontoosta. Sitä pidettiin kummallisena, ei sellaista kukaan tehnyt. Kävimmekin aina isän kanssa hakemassa teelähetykset tullista. Se teen tuoksu oli jo silloin minusta hyvin eksoottista, Teen Ystävät ry:n puheenjohtajana tätä nykyä toimiva Arstila muistelee.

Vaikka maailma on monenlaisia paikkoja täynnä, on tällä planeetalla yksi asia, jota Arstila kaipaa aika ajoin. Kaipuun kohde on järvimaisema. Sitä Arstila myöntää meren äärellä asuvana ikävöivänsä.

– Totesin tässä taannoin ystävälleni, että ikävöin järvimaisemaa. Hän katsoi minua kummeksuen ja totesi, ettei kukaan nyt järveä kaipaa. Merta pitää kaivata, Arstila sanoo ja naurahtaa.

Arstilan järvirakkaus on peruja 1970-luvulta, jolloin hän muutti perheensä kanssa Jyväskylään. Antti-puoliso oli saanut nimityksen Jyväskylän yliopistoon. Pirkko ei kuitenkaan töitä kaupungista löytänyt, joten hän muutti pian lapsien kanssa Helsinkiin. Perhe ankkuroitui kuitenkin Keski-Suomeen ja hankki pienen talon – tai torpan, kuten Pirkko Arstila itse sitä kuvailee.

Torppa sijaitsi Muuramen ja Korpilahden välissä, vaaran huipulla, Muuratjärven tuntumassa. Siitä oli hyvä lähteä ystäväperheen kanssa seilaamaan Päijänteelle ja muille järville.

Tämä kaikki pöyristytti aikoinaan Arstiloiden turkulaisystäviä.

– Turku oli niin merikaupunki ja turkulaisten mielestä järvistä ei ollut yhtään mihinkään. Turkulaisystävien mielestä järvillä ei voinut purjehtiakaan, Arstila kertoo nauraen.

Torppa siirtyi 1990-luvun puolivälissä avioeron myötä uusille omistajille ja aika Keski-Suomessa tuli päätökseen. Mutta rakkaus järvimaisemaan jäi.

– Rakastan villiuintiakin, eli wild-swimmingia, kuten nykyään luonnonvesissä uimista kutsutaan.

Päällisin puolin nainen on yhtä hymyä ja hyvää oloa. Tanssistakin turistaan kuin pikkutytöt konsanaan. Elämä ei kuitenkaan ole Arstilalle ollut pelkkää nautiskelua. Se on tuonut eteen monenlaista mutkaa ja murhetta. Puolison alkoholismi, avioero, pojan kuolema, rintasyöpä... Pahoja jaksoja, joiden kanssa nainen on kamppaillut aikansa, kunnes hymylle on löytynyt taas tilaa.

– Kun ne pahat jaksot ovat olleet ohi ja olen huomannut, että niistähän selviää, on tullut tunne, että kaikesta selviää. Luotan siihen, että elämä kantaa. Kaikesta jää muistijälkiä ja ilman niitä minä en olisi minä, Pirkko Arstila vakavoituu, siemaisee japanilaista teetä ja hymyilee.