Putouksesta tuttu Terhi Suorlahti arvostaa Jyväskylän musiikkiluokkia: “Yksi isoimmista haaveistani on tehdä joskus musikaalielokuva”

Näyttelijä ja teatterintekijä Terhi Suorlahden, 45, kesä on ollut työntäyteinen. Putouksen kahdelta viime kaudelta tv-katsojille tutuksi tullut Suorlahti nähdään syksyllä pääroolissa MTV:n ja CMoren draamakomediasarjassa Rehtori.

– Olemme kuvanneet Rehtori-sarjaa koko kesän. Työtahti on kova, mutta saan tehdä unelmatyötäni. Roolini on tosi hulvaton, ja sarjan käsikirjoitus todella hauska.

Suorlahti näyttelee draamakomediassa yläkoulun rehtori Sari Valjakkaa. Hän paljastaa nolostuvansa joskus roolihenkilönsä puolesta.

– Roolini on nolojen tilanteiden nainen. Hänellä on niin kiusallisia tilanteita, että itseänikin punastuttaa välillä. Samalla roolissa on jotain tosi vapauttavaa.

Suorlahden viimeisimmät projektit ovat vieneet näyttelijän teatterin lavalta tv-kameran eteen ja draamarooleista komedian tekijäksi. Hyppy tyylilajista toiseen on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus.

– Olen vähän hämmentynyt siitä, mihin olen päätynyt. Vielä kaksi vuotta sitten tein isoa draamaroolia teatterissa. Komedian tekeminen on tosi erilaista.

– Olen alkanut arvostaa komedian tekemistä todella paljon. Hyvän komedian tekeminen on todella vaikeaa. Joku on sanonut, että komedia on itse asiassa todella intiimiä ja henkilökohtaista: kun näytät, mille naurat, paljastat itsestäsi todella paljon.

Tähdittämillään kahdella Putous-kaudella Suorlahti näytteli suositussa sketsihahmokilpailussa Carja-Leena Piirakkaa ja Tosi-tätiä. Ohjelman myötä tullut positiivinen ja kannustava palaute yllätti.

– Sain katsojilta ihania viestejä, varsinkin Tosi-Täti-hahmosta. Huvittavissa ja liikuttavissa viesteissä äidit kertoivat esimerkiksi, että ”5-vuotias lapseni on itkenyt koko illan, kun Tosi-Täti tippui Putouksesta”. Teki mieli jo sanoa, että kyse on fiktiosta, eikä minulle ole käynyt mitään!

Terhi Suorlahti on kotoisin Jyväskylästä. Hän asui lapsuutensa Kukkumäessä ja kävi koulua musiikkiluokalla.

– Olen monta kertaa miettinyt, miten kiitollinen olen musiikkiluokista. Siitä perinnöstä olen todella ylpeä ja kiitollinen. Laulu on pysynyt elämässäni, niin työn kautta kuin muutenkin.

– Olen erikoistunut musiikkiteatterinäyttelijäksi ja tällä hetkellä kaipaan laulamista. Yksi isoimmista haaveistani on tehdä joskus musikaalielokuva.

Kotikaupunki on helsinkiläistyneelle näyttelijälle edelleen rakas ja tärkeä paikka.

– Kaikki aina kehuvat hirveästi Jyväskylää. Kun kirjoitin ylioppilaaksi, minulla oli kova kiire suureen maailmaan. Myöhemmin olen monta kertaa miettinyt, että kyllä täällä voisi asuakin.

Työn alla olevassa Rehtori-sarjassa Suorlahti on päässyt työskentelemään monien itseään kiinnostavien teemojen parissa. Kirjallisuustiedettä ja sukupuolentutkimusta opiskelleen filosofian kandidaatin sydäntä lähellä on erityisesti vallan käsittely komedian keinoin.

– Vallan rakenteet, vähemmistöt ja feminismi kiinnostavat minua. Roolissani komedia syntyy vallasta ja vastuusta, jotka liittyvät johtavassa asemassa toimimiseen.

Suorlahtea kiehtovat myös sarjassa esiin nostetut, naiseuteen ja ikään liittyvät kysymykset.

– Roolini on naisjohtaja. Alallani ja muuallakin yhteiskunnassa puhutaan paljon yli 40-vuotiaiden naisten mahdollisuuksista ja tilanteesta työelämässä. On tosi hienoa, että nelikymppisille naisille kirjoitetaan tällaisia rooleja.

– Teen nyt roolia, jollaista en mielestäni kolmekymppisenä olisi ehkä osannut tehdä. On uskallettava olla törkeä, ruma ja häikäilemätön. Se on aika hauskaa!