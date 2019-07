Pyörätuolista puolimaratoneille – Lopeta suorittaminen, sanoo hyvinvointivalmentaja Piia Koriseva

Toivakan tyttö Piia Koriseva, 46, tuli alun perin tunnetuksi tv-juontajana. Nykyisin hän elättää itsensä personal trainerina ja hyvinvointivalmentajana tehden luentoja ympäri Suomea. Hän toteaa elämässään yhden asian johtaneen aina toiseen. Vaikka elämä on koulinut Korisevaa rankalla kädellä, hän ei ole jäänyt paikoilleen. Ei edes istuttuaan aivoinfarktin jälkeen pyörätuolissa puoliksi halvaantuneena tietämättä, käveleekö enää koskaan. Tänä päivänä hän juoksee silti puolimaratoneja.

Viime vuoden puolella Korisevalta ilmestyi Gummeruksen julkaisema kirja 365 muutoksen päivää, joka on kuin personal trainer kansien välissä. Hän kertoo kirjan teon olleen hauska ja nopea projekti.

– Kirjoitin kone sauhuten 600 sivua neljän kuukauden aikana.

Kirjasta käynnistyi todellinen luentobuumi, joka on työllistänyt Korisevan nykyisin.

– Vedän luentoja stand up -tyyppisellä linjalla, hän kertoo.

Juontamista, luentoja, musiikkiteatteria, laulujen sanoittamista. Muun muassa tätä sisältyy Korisevan elämään tänään. Mieleen nousee kysymys, onko enää mitään saavuttamatta?

– Voi hirveän paljon kaikkea! Pojiltani joskus kysellään, että mitä se teidän äitinne tekee työkseen. He vastaavat minun olevan yrittäjä, koska lienee vaikea sanoa, mikä se heidän äippänsä oikein on, Koriseva nauraa.

– Eiväthän kaikki asiat tietenkään osu aina maaliin, mutta eipähän harmita jälkeenpäin, ettei tullut kokeiltua. Kun omaa tällaisen pöljän ja vilkkaan mielikuvituksen kuin minulla, tulee lähdettyä rohkeasti kokeilemaan eri juttuja.

Sopivalla tapaa pöljä. Se on piirre, jota Koriseva itsessään korostaa.

– Niin kauan kuin en loukkaa tai satuta ketään, miksen voisi olla vähän pöljä? Elämä on seikkailu, joka tulee ottaa vastaan pilke silmäkulmassa. Ei tämä niin vakavaa ole. Sehän on meidän omissa käsissä, miten tämä elämämme eletään. Itse haluan ottaa elämän iloisista kuplista kiinni ja roikkua niissä kynsin hampain katsoen, mihin ne kantavat.

Tässä kohtaa Koriseva nostaa esiin suomalaisten perisynnin, liiallisen miettimisen. Että mitähän ne muut meistä ajattelevat.

– Sellainen pitäisi unohtaa samoin kuin tämä loputon suorittaminen. Turhaan me vaaditaan itseltämme niin paljon ollaksemme jotain. Kyllä me riitämme ihan tällaisina kuin olemme.

– Miksei voitaisi vain höllätä ja nauttia tästä ihanasta matkasta? Itse tein aikaa sitten päätöksen, että ei enää mitään sitten kun -elämää.

Korisevan elämä on ollut jo pitkään Varsinais-Suomessa, mutta useaan otteeseen puhelun aikana käy ilmi, että hänen sydämensä on yhä Keski-Suomessa.

– Joku viisas on joskus sanonut, että tyttö voi lähteä Keski-Suomesta, mutta Keski-Suomi ei lähde ikinä tytöstä. Kyllä sinne kotiin järvien keskelle on aina niin kova ikävä, hän huokaa.

– Kun tulen sinne, niin tulee tunne, että kottiin tulin.

Tällä hetkellä Korisevan elämä on kuitenkin Paimiossa, missä hän asuu 13- 15- ja 18-vuotiaiden poikiensa kanssa. Erottuaan miehestään on hän nykyään vuoroviikoin äiti ja yrittäjä. Tämä järjestely on toiminut hyvin.

– Onhan se pojille mukavampi saada olla lähellä äitiä ja isää.

Muutoin Koriseva kertoo viettävänsä iloista poikamiestyttöelämää.

– Eipä ole ainakaan toistaiseksi valkeaa ratsua pihalla näkynyt. Ehkä en vain osaa flirttailla. Ystäväni sanovat, että selkääni pitäisi laittaa lappu, jossa lukea: Vapaa, mutta sokea, hän nauraa.

Entä jos tämä onni piileskelee täällä Keski-Suomessa?

– Eihän sitä tiedä. Pitää varmaan tulla tarkistamaan tilanne, hän nauraa.

Mieleen jää ajatus, tehdäänkö seuraavalla kerralla juttua paluumuuttajasta?

– Toivottavasti!