Rafla-tapahtumassa juotiin arsenikkia ja hapanta olutta – kokko Maija Silvennoinen iloitsee ruokakulttuurin yksinkertaistumisesta

Laukaassa järjestettiin maanantaina Suomen Alkoholitukku Oy:n Rafla-messut. Ammatilaisille tarkoitettu tapahtuma sai alkunsa 2002 Kuopiossa ja viimeiset seitsemän vuotta se on järjestetty Peurungan kylpylähotellissa. Aluksi Alkoholitukun omat tuotteet olivat tapahtuman pääosassa, nyt paikalla oli 48 ruoka- ja 50 juomapuolen näytteilleasettajaa.

– Näytteillä on paljon sellaistakin juotavaa, jota valikoimastamme ei vielä löydy, Alkoholitukun toimitusjohtaja Ari Jokela kertoo ja korostaa sanaa "vielä".

Hän sanoo juomapuolen yhdeksi trendiksi tapahtumassakin näkyvät 0-prosenttiset juomat.

– Lisäksi mukana on valtavat määrät ginejä ja toniceja, sekä erilaisia breezereitä.

– Mitä ruokapuoleen tulee, niin street food on ollut kysyttyä 2–3 vuotta ja edelleen pinnalla. Lisäksi rinnalle ovat nousseet vahvasti kasvisruoka ja healthy food, Kylpylähotelli Peurungan ravintolapalvelujen johtaja Riitta Flink sanoo.

Kokki Maija Silvennoinen tarjoilee Vihannespörssin ständillä kaali-omena-granaattiomena-salaattia.

– Ruokatrendinä on paluu juurille ja selkeät, hyvät raaka-aineet. Lähiruoka-trendi on ollut esillä pidemmän aikaa, mutta nyt on menty syvemmälle. On hoksattu, ettei tarvitse tehdä vaikeasti ja hankalista raaka-aineista.

Silvennoinen sanoo trendin vallitsevan niin kotiruoassa kuin ravintola-alallakin.

– On ollut ihanaa huomata, että varsinkin nuoret perheet ovat kiinnostuneita terveellisestä, kotimaisesta ruoasta. Valintoja tehdään jo kaupassa, mikä taas näkyy lähiruoan valikoiman kasvuna marketeissa.

Juomapuolella Kanavan panimon reseptiikkavastaava Jan Karlstedt vannoo hapanoluen nimeen. Vääksyssä toimiva panimo tekee vuodessa 46 000 litraa olutta, josta noin 30 prosenttia on gose-tyylistä hapanolutta. Gosella on juuret 1500-luvun Saksassa. Kanavapanimon "x Bönthöö bönthöö" -hapanolut syntyy maitohappobakteerien, keittämisen, maustamisen ja käymisen kautta. Olut valittiin vuoden 2018 hapanolueksi.

– Sinun on maistettava gose-sorbettia, Karlstedt sanoo.

Hän kaataa lasiin kylmäpuristetulla vadelmalla maustettua hapanolutta ja pyöräyttää mukaan pienen pallon vadelmasorbettia. Jälkiruokajuomassa hapan, makea ja suolainen sulavat yhdistelmäksi, joka tuo mieleen kesäpäivän.

Scandinavian Crown LTD Oy:n ständiltä löytyy arseikkia. Arsenic-likööri syntyy mentolista, eukalyptusöljystä, lehtivihreästä ja lakujuuresta. Näistä viimeinen on arsenikin lähde. Juoma maistuu vahvasti mentolille ja eukalyptukselle.

– Tämä on niin puhdas luonnontuote kuin alkoholi vain voi olla, juomaa valmistava lappeenrantalainen Tom Venho sanoo ja hymyilee.

Rafla-messuilla kävi noin 1200 henkeä. Kävijöiden ja esillepanijoiden määrä on noussut tasaisesti vuosittain. Tapahtuman avaamista yleisöllekin on mietitty, mutta tämä edellyttäisi tapahtuman siirtämistä viikonlopulle, joka ei ravintola-alan yrittäjille oikein sovi.