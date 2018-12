Rajoilla Ensemble konsertoi Viitasaarella espajanjalaistunnelmissa

Rajoilla Ensemble konsertoi jälleen uudenvuodenaattona vanhalla yhteiskoululla. Viihteellisessä gaalakonsertissa solisteina ovat Viitasaaren oma laulajatar Hannakaisa Nyrönen sekä huilisti Sami Junnonen.

– Uudenvuodenaaton gaalakonserttimme ovat olleet erittäin suosittuja. Tästähän on tullut jo perinne, Nyrönen iloitsee.

Konsertin keskiössä on tänä vuonna Espanja.

– Kansanmusiikin vaikutuspiiristä nousevat niin espanjalainen bolero, sisilialainen tarantella kuin romanialaiset kansantanssitkin. Wienissäkin vieraillaan kuten uuteen vuoteen kuuluu, Nyrönen kertoo.

Kultaisella huilulla soittava Sami Junnonen on herättänyt suurta ihastusta viitasaarelaisissa aikaisempina vuosina. Junnoselta on juuri julkaistu kokonaislevytys Mozartin huilukvartetoista, joka on nyt ehdolla YLE:n vuoden äänilevyksi.

Konsertissa soittavat myös Mikko Sorri ja Oskari Eirola, viulu, Susanna Nietula, alttoviulu, Carla Kuotila, sello, Juha Nääppä, kontrabasso sekä pianistit Annaleena ja Pasi Porttikivi.

Väliajalla on käytettävissä kahvilapalvelut.