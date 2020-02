Rakastettu ruotsalainen rokuryhmä The Hellacopters soittaa huhtikuussa Jyväskylässä

Vuonna 2008 hanskat tiskiin lyönyt ja 2016 lavoille paluun tehnyt ruotsalainen The Hellacopters soittaa huhtikuussa kaksi keikkaa Suomessa. Niistä ensimmäinen on Jyväskylässä Tanssisali Lutakossa lauantaina 25. huhtikuuta. Seuraavana päivänä Pohjoismaissa rakastettu rokuryhmä nousee vielä Helsingin Tavastian lavalle.

Jyväskylän konsertin liput tulevat myyntiin torstaina 6. helmikuuta. Poikkeuksellisesti Jelmun verkkosivujen kautta voivat lippuja ostaa vain Jelmun jäsenet, muita asiakkaita palvelee Lippupiste.

The Hellacopters oli yksi vuosituhannen vaihteen molemmin puolin jyllänneen Scandinavian action rock -skenen pääbändeistä. Yhtye julkaisi vuosina 1996–2008 seitsemän studioalbumia, joista toistaiseksi viimeisin on coverbiiseistä koostunut Head Off.

Bändin tunnetuimpia kappaleita ovat Hopeless Case Of A Kid In Denial, Toys And Flavors sekä By The Grace Of God.

The Hellacopters on esiintynyt edellisen kerran Tanssisali Lutakossa vuonna 2005.