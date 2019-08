Tony Melville on Ylen Ralliradion legendaarisia ääniä. Jyväskyläläinen on tullut kuuntelijoille tutuksi lähetysten englanninkielisistä osuuksista.

Liverpoolista kotoisin oleva Melville aloitti Ralliradion toimittajana vuonna 1992 ja on mukana tänäkin viikonloppuna.

Vuosiin mahtuu paljon ikimuistoisia hetkiä – hyvässä ja pahassa –, mutta yksi niistä erottuu Melvillen silmissä joukosta. Se muisto on reilun parinkymmenen vuoden takaa.

– Lähdin sunnuntaiaamuna töihin. Minulla ei ollut matkaradio auki ja kun tulin studioon, huomasin heti, että tunnelma on lässähtänyt. Minulta kysyttiin, että oletko tietoinen, että Prinsessa Diana on kuollut.

Diana oli joutunut liikenneonnettomuuteen ja menehtynyt aamuyöstä. Oli 31. elokuuta 1997. Jyväskylän MM-ralli ajettiin silloin noin kuukautta myöhemmin kuin nykyisin.

Melville kertoo, että tavallisesti Ylen Ralliradion studiossa on rento ilmapiiri.

– Meillä on yleensä hauskaa. Toimittajilla on aina mielessä jokin jekku.

Iloisia muistoja ralliviikonlopuilta on paljon.

– Jari-Matti Latvala on voittanut monta kertaa, ja Tommi Mäkinen. Ott Tänäk on osoittanut, että hänessä on maailmanmestariainesta.