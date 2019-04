Ravintola-arvio: Bistro Sopan lista on suppea, mutta se luvataan vaihtaa kerran kuussa – Soppabaari-juuriaan katkonut ravintola avasi uudelleen joulukuussa

Puoli vuotta kiinni ollut Bistro Soppa avattiin uudelleen joulukuussa, kun Eeva-Maija Pusa aloitti yrittäjänä ravintolassa. Pusa on mukana myös Lutakossa sijaitsevassa Nurkka-lounasravintolassa.

– En etsinyt ravintolaa, mutta ravintola löysi minut. Minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että haluaisinko laajentaa. Olen tykännyt käydä asiakkaana Sopassa ja sijainti keskustassa houkutti myös, Pusa toteaa Asemakadulla sijaitsevasta bistrosta.

Bistro Sopan juuret juontuvat Väinönkeskukseen ja Soppabaariin, joka tuli tunnetuksi keitoista ja pastoista. Lista laajeni, kun ravintola muutti Asemakadulle. Pusa jatkaa entisten yrittäjien linjoilla.

– Heillä oli á la carte ja jatkamme siitä konseptista. Otamme siitä parhaat puolet ja kun terassikausi alkaa keväällä, niin tarjolle tulee myös snackeja, Pusa kertoo.

Keskisuomalaisen makuraati vieraili Bistro Sopassa perinteiseen tapaan ennen yrittäjän haastattelua. Maaliskuisena arki-iltana yläkerrassa oli puolisen tusinaa asiakasta, mutta alakerrassa tuntui olevan enemmän väkeä. Sopan ylä- ja alakerrassa on 60 asiakaspaikkaa.

Soppa on sisustukseltaan pelkistetty ja kujamainen, kuten bistrot usein ulkomailla ovat. Pelkistetty on myös Sopan lista. Seitsemän alkupalaa, seitsemän pääruokaa ja kaksi jälkiruokaa on suppea lista, mutta kuulemma ihan tarkoituksella. Pusan mukaan Sopan lista vaihtuu kuukausittain.

Alkuruuiksi otimme lohicevichen (9 euroa) sekä juustoa ja hilloa (6 euroa). Lohiceviche oli maukas ja raikas alkupala, mutta jotain jäi kaipaamaan. Kirpeyttä ehkä.

Lampaanmaidosta tehty manchego soi myös timjamin ja omenahillon kanssa, mutta kuitenkin harvemmin alkuruokana. Annos oli pieni, mutta Pientä-osiosta se tilattiinkin.

Pientä-osastolta löytyy myös Sopan ainoa keitto. Päivän soppana olisi ollut tarjolla tomaattikeitto paprikalla höystettynä (7/13 euroa). Sen ja valikoiman alkupaloja (14 euroa) jätimme seuraavaan kertaan.

Osan juuristaan Bistro Soppa on katkonut, sillä listalta ei löydy pastoja. Tarjolla oli sitä vastoin kolme hampurilaista (18 euroa), joista yksi vegaanisena. Hernefalafel (17 euroa) ja risotto (17 euroa) täydensivät kasvisruokatarjonnan. Vege valtaa alaa ja se on huomattu myös Bistro Sopassa, jossa kasvisruokia menee yhä enemmän.

Toiseksi pääruuaksi valitsimme Fish & chipsin (18 euroa). Bistro Sopan annoksessa kala oli tällä kertaa pangasiusta eli haimonnia. Kala oli mauton, mutta se ei ole Bistro Sopan vika. Raatilainen ei ole saanut haimonniin makua myöskään kotikeittiössä. Pangasius tulee Kaakkois-Aasiasta Thaimaan tai Vietnamin vesiltä. Laji on uhanalainen, joten toivottavasti Sopan haimonni tuli kasvattamosta. Miksi haimonnia, eikä tuttua turskaa tai koljaa?

– Me ei tykätä tarkoista säännöistä tai resepteistä, vaan sovelletaan myös klassikoita. Kala vaihtelee sen mukaan mitä on saatavilla, Pusa sanoo.

Voisiko se olla suomikalaa? Kuha tekisi annoksesta fine diningia.

– Suomalaisen kalan hinta on niin korkealla, että emme pysty sitä ottamaan. Ehkä joskus, Pusa sanoo.

Fish & chipsin perunat olivat kuorellisia lohkoperunoita ja siitä pisteitä. Myös annoksen avocadomousse ja limemajoneesi miellyttivät.

Toisena pääruokana otimme naudan ulkofilettä, joka tarjoiltiin salattipedillä ja yrteillä maustetun jogurtin kera (22 euroa). Liha tilattiin ja saatiin puolikypsänä. Lihan mureus yllätti positiivisesti. Lihaa tuntui olevan annoksessa enemmän kuin luvatut 150 grammaa, joten perunoita tai paistettuja kasviksia ei jäänyt kaipaamaan. Annos oli maukas, tasapainoinen ja kivasti bistrohenkinen.

Illallisen hätkähdyttävin yllätys löytyi kuitenkin viinilistalta. Listan mukaan tarjolla oli pullo Amarone Valpolicellaa 40 euron hintaan. Voiko olla totta, koska Amarone Valpolicella maksaa Alkossakin sen 40 euroa?

Valitettavasti tuote oli loppuunmyyty, emmekä yhtään ihmettele tuolla hinnalla. Tykkäsimme kuitenkin ajatuksesta, että arvoviinistä ei tarvitse aina kiskoa sitä viimeistä hintaa.