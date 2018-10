Ravintola-arvio: Jyväskylän lounaspaikoissa on usein tila kortilla – raati löysi arvioimansa ravintolat puskaradion avulla

Uusi lounaslista on monelle työviikon piristys maanantaisin. Mutta vaikka ruokatarjonta vaihtuu, nautitaan lounas tuttujen työkaverien kanssa siinä samassa tutussa pöydässä. Olisiko joskus paikallaan lähteä lounastauolla kaupungille tuulettumaan? Keskisuomalaisen makuraati kävi arvioimassa lounaan kahdessa ravintolassa, jotka eivät ihan heti tule mieleen nälkäiselle puurtajalle.

Jyväskylästä löytyy opiskelijaravintoloita, joihin kuka tahansa on tervetullut, vaikka taskussa ei olisikaan opiskelijakorttia. Mattilanniemen Agora-rakennuksessa sijaitseva Piato tarjoaa lounasta noin 1 100 asiakkaalle joka päivä kello 10.30–17.00. Varaudu siis ruuhkiin. Perjantaisin on väljempää, sillä silloin lounastajia on ”vain” 700–800.

Kun Keskisuomalaisen makuraati saapui Piatoon lounaalle eräänä tiistaina klo 13.45, oli ravintolaan jonoa ulko-ovelle asti. Mutta kolme varttia myöhemmin 200 paikan ravintolassa oli jo mukavan väljää.

Piatossa on laaja tarjonta: lounas linjastosta, kasvislounas, keittolounas ja salaattilounas. Vieraille hinta on kahdeksan euroa ja iltalounaan saa 9,10 eurolla.

Makuraati valitsi lounaan paistopisteeltä, jolla vierailupäivänä oli tarjolla kirjolohta teriyakikastikkeella. Kymmenen euron hintainen lounas sisältää lautasannoksena tarjoiltavan pääruuan, salaattipöydän tai keiton, leivät ja jälkiruokakahvin.

Kirjolohi oli maukas ja teriyakikastike antoi siihen kivan säväyksen. Paistetut kasvikset olivat oiva lisä, mutta lötköisistä ranskalaisista raatilaiset eivät pitäneet. Iltaruualla näytti olleen maalaisranskalaisia, ja niiden kera lohiannos olisi petraantunut huimasti.

Paistopisteen lounaita menee Piatossa päivittäin 30–40 lähinnä yritys- ja konferenssiasiakkaille. Pöllöwaarista tullut keittiömestari Jari Kovanen lanseerasi kesällä kolmen ruokalajin bisneslounaan, mutta sitä kokeilua kesti vain parisen viikkoa.

Piaton valtteina ovat laaja tarjonta, hienot näkymät Jyväsjärvelle, ja lämpimillä keleillä lounaan voi nauttia terassilla. Lounasta on arkisin tarjolla kello 10.30–17.00, perjantaisin 10.30–16.00 ja lauantaisin kello 11.00–15.00. Paistopiste on avoinna kello 10.30–14.30. Iltaruokaa on tarjolla tiistaisin ja torstaisin kello 15–17.

Huomautus: parkkipaikan löytäminen autolle voi olla haastavaa Mattilanniemessä.

Kortteliravintola Carisma on piilossa Idankujalla Jyväskylän keskustassa. Se ei lounaspaikkaa haittaa, sillä piskuiseen, 45 asiakaspaikan ravintolaan voi olla kymmenien ihmisten jono heti kello 11 jälkeen. Itse tehty kotiruoka on löytänyt kosolti ystäviä Jyväskylän kaupungin, yliopiston, ely-keskuksen ja kirjaston työntekijöistä.

Cygnaeuksen puiston kupeella sijaitsevan Carisman lounaalla käy päivittäin 120–130 asiakasta. Tarjolla on kotiruokaa, kuten lihaperunalaatikkoa, kinkkukiusausta, silakkapihvejä ja stroganoffia. Kaikki ruuat leivistä alkaen valmistetaan paikan päällä kaalikääryleitä lukuun ottamatta.

Keskisuomalaisen makuraati vieraili Carismassa eräänä torstaina, kun tarjolla oli kolmen sipulin pihvejä ja juustoisia uunisilakoita. Pannupihvit olivat mehukkaita ja sipulia oli riittävästi. Silakoissa oli maku kohdallaan ja napakka rakenne hyvin säilytetty. Muussin lisäksi tarjolla oli keitinperunoita. Salaattialtaassa oli puolen tusinan valikoima ja leivät itse tehdyn makuisia. Carisman lounas maksaa 9,50 euroa.

Carismassa on satsattu sisustukseen. Pöydillä on valkeat liinat ja kukkia. Tila on kodikas ja kelien salliessa pöytiä on myös ulkoa.

Carisman nykyiset yrittäjät ovat pyörittäneet paikkaa kolmisen vuotta. Jos henkilökunta vaikuttaa tutulta niin ehkä olette joskus ostaneet lihatuotteita Ilmarin Lihahihnasta Jyväskylän kauppahallista.