Ravintola-arvio: Sohwi on kuuluisa tuhdeista annoksistaan, mutta miksi aina tyytyä kanaleipään?

Vaikka on asunut Jyväskylässä lähes 28 vuotta ja käynyt kaikki ne vuodet syömässä Sohwilla, voi tutun ravintolan ruokalista yllättää. Simpukoista pitävä makuraatilainen tilasi ensimmäistä kertaa Sohwilla vihersimpukoita ja yllättyi. Kuusi simpukkaa oli upotettu chilillä ja inkiväärillä ryyditettyyn kermakastikkeeseen ja sehän maistui kerrassaan herkulliselta.

Simpukka-annos on ollut Sohwin listalla niin kauan, että sitä voi luonnehtia klassikoksi. Mutta jotenkin Sohwille on aina tullut mentyä silloin, kun on tehnyt mieli paistettua maksaa, bearnaisekanaa tai hampurilaisia. Moni tuttu on luonnehtinut Sohwia ravintolaksi, joka ei säväytä mutta ei petäkään. Siellä saa vatsansa täyteen ja rahalle vastinetta, joten useimmat ovat poistuneet Sohwilta tyytyväisenä.

– No eihän me mikään fine dining -paikka olla. Me tehdään rehellistä ruokaa lähituottajia hyödyntäen. Kaikki tehdään alusta alkaen tuoreita raaka-aineita hyödyntäen ja sen takia meillä saattaa joskus olla jonoa, 28 vuotta Sohwilla työskennellyt Rane Oksanen kuittaa hieman provokatiivisen luonnehdinnan.

Kun Oksanen tuli taloon, oli Sohwi oluttupa, jossa sai ruokaa. Nyt Sohwi on ruokaravintola, jossa saa olutta.

– Vuonna 2003 ruuan osuus meidän myynnistä oli 25 prosenttia. Sitten ruvettiin panostamaan ruokaan ja nyt ruuan osuus myynnistä on 50 prosenttia, Oksanen sanoo.

Sohwin nykyinen ruokalista on 13:s Food Album. Paistettu maksa, kanaleipä, simpukat ja etanat ovat olleet ruokalistan pysyväisannoksia, mutta muuten lista on muuttunut melkoisesti 25 vuoden aikana. Listalla on nyt kymmenisen vegaaniannosta ja 40 prosenttia myydyistä annoksista on pelkkää kasvista. Kanansiivet ovat toinen tulokas, joka on lyönyt läpi. Parhaimmillaan Sohwilla myydään tuhat kanansiipeä illassa. Erityisesti urheilijat ovat hullaantuneet siivistä.

– Jopa tamperelaiset ovat sanoneet, että meillä on paremmat kanansiivet kuin Tampereella. Meidänkin kastikkeet tulevat Siipiweikoilta, mutta me vähän tuunataan niitä, Oksanen viittaa Tampereen wingsbuumiin.

Henkilökunnan kehumiset sysätään tässä vaiheessa taka-alalle ja mennään itse asiaan. Keskisuomalaisen makuraati kävi Sohwilla haastattelua edeltävänä päivänä ja illasti ihan incognito, omalla rahalla ja ruokakriitikon hatut päässä.

Alkuruuiksi otimme etanat ja simpukat. Voissa paistetut etanat oli maustettu valkosipulilla ja dijon-sinapilla sekä gratinoitu cheddarilla. Etanat olivat koostumukseltaan kiinteitä ja maistuivat herkulliselta. Olisiko pintakuorrutus saanut olla hitusen rapeampi, raatilainen pohdiskeli.

Simpukoista pisteet sille, että annoksessa oli vihersimpukoita sinisimpukoiden sijaan.

Pääruuissa mentiin keskitiellä. Bearnaisekanan koukku on nimenomaan bearnaisekastikkeessa, joka Sohwilla osataan valmistaa moitteettomasti. Olisiko kana livahtanut hitusen kuivaksi sen takia, että toinen raatilainen nautiskeli simpukoita niin kauan?

Sohwin listalla on kolme pihviannosta, jotka kaikki tosin tehdään naudan ulkofileen ympärille. Raatilaisen valinta osui Sohwin pihviin, joka tarjoillaan punaviinikastikkeen, lohkoperunoiden ja kasvisten kera. Pihvi pyydettiin ja saatiin mediumina, eikä maussakaan ollut valittamista.

Ravintola-arvio: Jyväskylän lounaspaikoissa on usein tila kortilla – raati löysi arvioimansa ravintolat puskaradion avulla

Pääruokien lisukkeet olivat suorastaan ylenpalttisen runsaat. Perunoita, sipulia, porkkanoita ja palsternakkaa oli enemmän kuin riittävästi. Tuhdit annokset eivät taida olla sattumaa?

– Ne olivat aikaisemmin vieläkin tuhdimpia, mutta muutimme annoksia, koska ruokahävikkiä oli niin paljon, huomauttaa Anssi Jokela, joka aloitti keittiöpäällikkönä toukokuussa.

Sohwin ruokalista uusitaan maaliskuussa. Lähiruoka ja kasvisannokset ovat vahvasti mukana myös uudella listalla.

– Jo eettisten syiden takia suosimme lähiruokaa. Kuhnurit on yksi juttu, jonka menekkiä seuraamme, Jokela vihjaa.

Sohwilla käy paljon opiskelijoita, mikä osaltaan selittää kasvisruokien suosiota. Vanhempi väki käy muistelemassa nuoruuttaan klassikkoannosten äärellä, kun wingsbuumi vain voimistuu urheilijoiden keskuudessa. Tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan juhlivan Sohwin vahvuus onkin sekä asiakkaiden että tarjonnan heterogeenisyydessä.

Ravintola-arvio: Tarjolla italialaista sordiinolla