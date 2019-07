Reino Nordinin keikka Jyväskylässä keskeytyi kerran kaatosateeseen – esiintyy kaupungissa seuraavan kerran viikonloppuna Suomipop-festivaaleilla

Jyväskylässä vuosien varrella useasti keikkaillut muusikko Reino Nordin kertoo yhden ikimuistoisen keikkamuistonsa kaupungista.

– Esiinnyimme Lounaispuisto Festivaaleilla muutama vuosi sitten, jolloin satoi kaatamalla. Kesken keikan meni sähköt. Viihdytin jengiä vartin tai puoli tuntia, kun sähkökatkoksen aiheuttajaa etsittiin. Syynä oli lopulta dj-pöydän suojaamaton pistorasia, mihin satoi suoraan vettä sisään, minkä takia koko äänentoisto vaikeni. Viihdytin yleisöä a cappella -tyylillä ja yleisö vaan huusi eikä kukaan lähtenyt menemään. Lopulta saatiin sähköt takaisin ja vedettiin siihen sitten vielä hitit päälle. Oli ihan mahtavaa, Nordin muistelee.

Seuraavan kerran Nordinilla on mahdollisuus kerätä muistoja Jyväskylästä Suomipopissa viikonloppuna.

Viime viikonloppuna mies esiintyi Ruisrockissa. Keväällä julkaistun albumin Cara Mian nimikkokappale sai yleisössä aikaiseksi ilon kiljahduksia.

– Keväällä oli Cara Mia -levyn julkaisurundi, jolloin teimme kymmenen keikkaa vähän isommissa saleissa ja samalla rakennettiin kesän settiä. Kesän keikat käynnistyivät toden teolla juhannuksena ja Ruisrock on aina ollut yksi piikkipaikoistani. Keikoilla on ollut ihan priimaa. Tiimi on hiottu, biisit soi ja jengi huutaa mukana.

Ruisrockissa Nordin nähtiin myös rumpujen takana, kun vanha rumpali pisti soittaen timbaaleja.

– Ensin ajattelimme kasvattaa bändiä, mutta ei siihen oikein tarvinnut mitään lisää. Sitten tuotiin timbaalisoolot siihen. Meillä on kotonakin rumpusetti, se on hyvää terapiaa aina vähän naputella.

Reino Nordin rikkoo muusikkoihin liitettyä murhemyyttiä, jolloin merkittävien kappaleiden syntyminen vaatisi pahaa oloa ja elämän epätasapainoa.

– Se myytti on niin väärin kuin olla ja voi. Paljon selkeämmin ja rehellisemmin asiat saa ulos ja kirjoitettua, kun kohtaa tunteet ja ahdistuksen, ja käy ne läpi. Ihan jokaista sattuu välillä, kaikilla on jotain murheita ja välillä vaan käy tosi huonosti. Moni purkaa padottuja tunteitaan lauluihin, mutta ihan yhtä hyvin ne voi käsitellä siinä laulujen tekemisessä. Sitten pystyy tekemään myös iloisia lauluja, kun ei tarvitse rypeä ja hajoilla eri tunnetiloissa. Asiat läpikäyneenä ymmärtää elämää paremmin ja pystyy katsomaan asioita laajemmin. Musiikin tekeminen on ihanaa, siksi teen sitä, Nordin sanoo.

Suomessa alkoholi liitetään vahvasti hauskanpitämiseen.

– Päihteillä turrutetaan kaikki oikea hauska. Silloin kun join en jaksanut ihmisiä, jotka vaihtavat persoonallisuutta juodessaan. En itse ollut sellainen sekoilija silloinkaan, juomalla pyrin vain peittämään omia tunteitani. Pari vuotta sitten tajusin, että tämä on ihan peestä eikä vaan jaksa enää. Sen jälkeen on alkanut aivan uusi elämä, Nordin kertoo avoimesti.

– Nykyisin aamuisin mua vaan naurattaa, että minkälainen jäbä olen. Olen käynyt läpi hometalohelvetin, jossa hävitin 400 000 euroa, avioeron, mulla on neljä lasta, olen käynyt läpi päihdeongelman ja mä oon vasta 36 vuotta. Viimeiset kaksi vuotta olen painanut raivoraittiina ja mietin mitähän kaikkea tässä vielä ehtii. Voi olla hienoja päiviä edessä.

Nordinin musiikin ytimessä on ollut sama idea alusta saakka.

– Visiona on aina ollut laulaa rakkaudesta, tehdä hyvää musiikkia, joka tanssittaa ja tuo lohtua. Kirkas ydinajatus, joka on ja pysyy, auttaa eteenpäin, vaikka tulisi töyssyjä ja vaikeuksia matkan varrella. Kaikki tekeminen paranee koko ajan, kun oppii miten tunteita välitetään, miten jengi saadaan messiin ja omaa dna:ta siihen hommaan.

Intohimoina Nordinilla on musiikki ja elämä noin ylipäätänsä. Nykyisin hän saa hyvin pienistä asioista hyvää fillistä.

Instagramissa miestä seuraavat ovat saattaneet huomata muusikon hurahtaneen golfiin.

– Liikunta on nykyään tosi iso osa mun elämää, musiikin, perheen ja nauramisen rinnalla. Kaikkien kokemuksien johdosta osaan keskittyä olennaiseen. Lavalla tapahtuu kaikki juhliminen ja tulee ihana adrenaliini, jonka osaan nykyisin kanavoida ja hyödyntää viisaasti, näyttelijä-muusikko Reino Nordin kertoo.

Reino Nordin esiintyy Jyväskylässä Suomipop-festivaaleilla lauantaina 13. heinäkuuta.