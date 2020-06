Riitan ja Arin pihassa tilaa piisaa leikille ja oppimisellekin: kun jokaisella lapsella on oma kasvilaatikko, kiinnostus kasviksiin ja ruuanlaittoon syntyy kuin salaa

Emma, 11, Elsa, 12, Aaro, 9, ja Anton Penttisen, 9, kasvilaatikot ovat kotipihan paraatipaikalla. Laatikoista nousee porkkanaa, punajuurta, pinaattia ja muutamia kesäkukkia. Sisarusten suosikkikasvi on herne, jota voi maistella pihaleikkien välillä.

– Jokainen lapsi hoitaa oman laatikkonsa. Lapset ovat saaneet itse valita, mitä siemeniä kylvävät. Uutuutena ovat pienet naposteluporkkanat, Riitta Peräinen kertoo.

Emman mukaan sisarukset eivät kisaa sillä, kenen viljelykset kasvavat parhaiten. Ja vaikea voittajaa olisi löytääkään, sillä niin tasaväkisesti laatikot kasvavat vihreää.

Peräinen uskoo, että lapsille syntyy luontainen kiinnostus kasviksiin ja ruuanlaittoon, kun he pääsevät itse tekemään ja kokemaan kasvattamista.

Emma ja Elsa Penttinen poimivat punaisia viinimarjoja. Kuva: Petri Huhtinen

Köhniön vehreällä omakotialueella Jyväskylässä sijaitseva Riitta Peräisen ja Ari Penttisen koti on rakennettu 1950-luvun alussa, aikana, jolloin jokaisella talolla oli omat kasvimaat, marjapensaat ja perennapenkit.

Pariskunta on jakanut ison pihansa oleskelupihaan ja hyötykasvialueeseen. Oleskelupihalla on tilaa keppihevosesteille, trampoliinille, keinuille ja leikkimökille.

Vuosi sitten valmistuneelle terassille mahtuu myös uima-allas. Pihan perällä ovat kasvilaatikkojen lisäksi kasvihuone, viljelysmaat ja marjapuskat.

– Kun ostimme talon vuonna 2010, täällä oli kaunis puutarhapiha, jossa oli isoja perennapenkkejä. Ensimmäisenä kesänä lehtokotilot alkoivat vallata pihaa ja pikku hiljaa niitä alkoi olla enemmän. Vähensimme silloin reilusti perennoja ja lisäsimme hyötykasveja, Peräinen kertoo.

Kasvisten viljely oli Peräiselle tuttua jo lapsuudenkodista. Aikanaan syntyi myös pro gradu -tutkielma avomaakurkun viljelystä. Edelleen hyötykasvien laittaminen kiinnostaa talon emäntää enemmän kuin esimerkiksi kukat.

– Lajikkeet vaihtuvat aika usein, sillä haluan aina kokeilla uutta ja löytää hyviä lajikkeita. Esimerkiksi tomaatteja on kasvamassa seitsemää eri lajiketta.

Riitta Peräisen ja Ari Penttisen pihan Kuva: Petri Huhtinen

Kurkut, maissit, tomaatit, paprikat ja monet muut kasvit Riitta Peräinen kasvattaa itse siemenistä. Hän on kokeillut muun muassa vesilauttaidätystä.

– Kylvän vähän hintavammat ja isokokoiset siemenet ilman multaa styroksilevylle asetettujen suodatinpussien päälle. Styroksilevy on vesiastiassa siten, että suodatinpaperit pysyvät kosteina. Pusseista näkee helposti, mitkä siemenet lähtevät itämään.

– Vesi-idätyssysteemi sopii esimerkiksi paprikalle, vesimelonille ja kurpitsalle.

Putuarha tuottaa esimerkiksi komeita kesäkurpitsoita. Kuva: Petri Huhtinen

Työnjako perheessä menee siten, että Ari Penttinen hoitaa peruskasvikset, kuten perunan, porkkanan ja sipulin. Emännän vastuulla ovat vähän eksoottisemmat kasvit, esimerkiksi maissi ja viiniköynnökset. Kasteluhommia riittää molemmille.

Lapsilla on kasvilaatikoidensa lisäksi puuviljelmä. Esimerkiksi kirkkopuistosta on haettu hevoskastanjan siemeniä, joista on kasvatettu uusia taimia. Jalopuiden alut päätyvät maalle vanhempien lapsuudenkotien maisemiin.

Pariskunta toteaa, että piha on koko ajan muutoksessa. Jos kasvi ei viihdy yhdessä paikassa, se siirretään toiseen. Uusiakin kasveja hankitaan tämän tästä. Hyvä löytö olivat muun muassa piikittömät karhunvadelmapensaat.

– Tällä hetkellä kiikku ja tramppa vievät paljon tilaa. Kun lapset eivät enää tarvitse niitä, saadaan uutta tilaa viljelyksille, Penttinen suunnittelee.

Yhteen kasviin ei pihassa kuitenkaan kosketa koskaan. Se on valtavan kokoinen omenapuu, jolla on mukava tarina. Talossa 1950-luvulla asuneen perheen poika laittoi hyvänmakuisen omenan siemenen kallionkoloon.

Siemenestä kasvoi puu, jonka satoa on riittänyt näihin päiviin asti.