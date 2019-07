Ringa Aflatuni meditoi hikoilemalla, eikä välitä kielloista ja varoituksista

Kun Keskisuomalaisen kuvaaja kysyy Ringa Aflatunilta voisiko tämä temppuilla laudallaan, Aflatuni ehdottaa päälläseisontaa. Toimittaja ei ole varma vitsaileeko Aflatuni, mutta sitten tämä onkin jo nurinpäin. Kohta hän vaihtaa alleen wakeboard-laudan ja kiipeää toimittajan pyynnöstä Jyväsjärven kaiteelle tasapainoilemaan. Näyttää siltä, että hetkenä minä hyvänsä rannalla on yksi nainen vähemmän. Aflatuni tietää riskin, mutta se ei tunnu häntä haittaavan. Pikemminkin päin vastoin. Naisen tasapaino on sitä luokkaa, että hallitsemattoman horjahduksen vaaraa ei ole suuri.

Rovaniemeltä kotoisin oleva 30-vuotias Aflatuni on tekijänaisia. Jyväskyläläisille hän on tuttu muun muassa Tanssiteatteri Krampin produktioista ja kaupunginteatterin Hair-musikaalista. Moni lapsi tunnistaa hänet äänestä muun muassa Oiva-sarjan Kuikeloksi, Star Wars Rebelsin Sabineksi tai Lego Elvesin Airaksi. Näyttelemisen, laulamisen, tanssin ja sirkustaiteen lisäksi Aflatuni tekee koreografioita ja kouluttaa SM-tason fitness-kisaajia ja voimistelijoita. Nyt naisen sydän sykkii vahvasti myös omalle Sakea ilta -bändille, joka julkaisi keväällä esikoisalbuminsa Ei palvota surua. Aflatuni määrittelee itsensä esittävän taiteen monityöläiseksi.

– Olen mennyt aina sitä kohti minkä olen kokenut tärkeäksi ja etsinyt keinoja joilla palvella mahdollisimman hyvin maailmaa ja ympäristöä. Jokaisen ihmisen pitäisi käyttää potentiaalinsa parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää itseään mahdollisimman pitkälle.

Aflatuni sanoo, että kykyjä on monia ja kaikki yhtä tärkeitä.

– Nämä minun alani ovat sillä tapaa vaikeita, että niiden tulokset eivät ole niin konkreettisia kuin vaikka lääkärillä joka parantaa sairaita. Tekemisieni vaikutusta on vaikeampi nähdä, mutta kyllä mie uskon, että niilläkin merkitys on. Että ehkä joku kuuntelee minun biisin, valaistuu siitä ja keksii vaikka lentävän auton, Aflatuni sanoo silmät nauraen.

Keksijänammatti oli itse asiassa Aflatunin lapsuuden haave. Unelma koki kolahduksen, kun Aflatuni näki Muumeissa Pikku Myyn kehittämät kengät, joilla pystyi liitelemään veden päällä. Juuri kelluvien kenkien piti olla Aflatunin ensimmäinen keksintö ja nyt Pikku Myy olikin jo tehnyt ne.

Sitten Aflatuni näki Cirque de Soleilin esityksen, jossa kaksi sirkustaiteilijaa tasapainoilee kuolemanpyöräksi kutsutun laitteen päällä. 1930 kehitetty pyörä on vienyt hengen monelta sirkustaiteilijalta. Aflatunilta se vei sydämen.

Ihan ensimmäinen Aflatunin intohimo oli kilpavoimistelu. Hän sanoo voimistelun maailmaa virhekeskeiseksi ja täydellisyyshakuiseksi. Äänessä ei ole kritiikkiä – näin vain on.

– Koen sirkuksen hienoksi keinoksi yhdistää ilmaisua ja äärimmäistä fysiikkaa, Aflatuni sanoo.

Hän valmistui ensin muusikoksi Lahden ammattikorkean musiikkiteatterilinjalta ja suoritti sitten sirkusalan perustutkinnon Salpauksen Sirkusartistikoulussa. Nyt hän opiskelee Jyväskylässä musiikkitiedettä. Musiikki, teatteri, tanssi ja sirkus ovat Aflatunille yhtä tärkeitä.

– Jokaisessa on oma sävynsä. Joskus sanat on tarpeen, mutta aika usein tulee sellainenkin olo, että miksi käyttää sanoja jos on musiikki. Joskus taas tuntuu siltä, ettei musiikkiakaan tarvita kun on fysiikka ja jokaisella oma tapansa liikkua.

Syksyllä Aflatuni astuu oopperadiivan rooliin Kaupunginteatterin Phantom-musikaalissa.

Jyväsjärven wakeboard-rata Gr8wake on yksi Aflatunin suosikkipaikoista. Siellä hän ravistelee stressin kehostaan ja tyhjentää mielen.

– Urheilu on meditaatiotani. Kun oikein keskittyy johonkin, mieli tyhjenee ja pystyy taas keskittymään kaikkeen muuhunkin paremmin.

Aflatuni sanoo kuulleensa monta kertaa ja useata suusta mitä hän voi tehdä tai mitä hänen ei ainakaan pitäisi tehdä. Sanojen merkitys on ollut pieni.

– Minulla on skolioosi, korostunut lordoosi ja leikatut olkapäät, mutta ajattelen, että ne ovat melkein siunaus. Ne vain mittaavat sitä kuinka paljon jotain haluaa tehdä, Ringa Aflatuni sanoo ja hymyilee leveästi.