Rock in the City -festari käynnistyi Lutakonaukiolla – "Jyväskylän perjantai on varmasti suosituimpia kiertueen festaripäivistä"

Ensimmäistä kertaa Jyväskylässä järjestettävä Rock in the City -festari avasi porttinsa Lutakonaukiolla tänään tasan neljältä. Rock- ja metallimusiikkiin keskittyvä tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa viime kesänä Rovaniemellä, ja tänä vuonna se on laajentunut kokonaiseksi kiertueeksi. Kuopiosta kesäkuun puolivälissä alkanut kiertue käsittää yhdeksän kaupunkia ympäri Suomen. Jyväskylä on kiertueen toiseksi viimeinen pysäkki, Joensuu seuraavana viikonloppuna viimeinen. Festaria isännöivät muun muassa Radio Rockin juontajana tunnettu Jone Nikula sekä Nightwishin ja Tarotin basisti-laulaja Marko Hietala.

Kaksipäiväisen tapahtuman avaajana toimi kasarisuosikki Melrose, joka esiintyi kello 17 alkaen. Jone Nikulan spiikkasi mieskolmikon sisään lauseella ”toivotetaan yhtye tervetulleeksi, ennen kuin he kuolevat lämpöhalvaukseen”.

– Kuulostipa pahalta tuo ”ennen kuin he kuolevat”, tyylikkäästi harmaantuneen yhtyeen päämies, vokalisti Tokela eli Mika Tuokkola, kuittasi Nikulalle.

Päivän varsinainen vetonaula lienee kuitenkin Battle Beast, jonka komeaäänisen vokalistin haastattelu ilmestyi tänään Keskisuomalaisessa.

Battle Beastin keikka alkaa Jyväskylässä perjantaina kello 21.30, ja aikaisin lauantaiaamuna bändi nousee lentokoneeseen

Lauantai-iltana lavan pintaa kuluttamaan saapuu saksalainen metallijätti Accept, joka tekee historiaa heittämällä uransa ensimmäisen keikan Jyväskylässä.

Rock in the Cityn tuottajan Kaisu Kolun mukaan Jyväskylän tapahtuman lippuja ei ole loppuunmyyty.

­­– Erittäin hyvin joka tapauksessa on lippuja mennyt. Tämä on suht iso alue ja tänne mahtuukin enemmän ihmisiä, kuin muiden paikkakuntien tapahtumapaikoille. Tämä Jyväskylän perjantai on varmasti suosituimpia kiertueen festaripäivistä, Kolu kertoo.

Lutakonaukio tapahtuma-alueena saa Kolulta kehuja.

– Tämähän on erilaisia tapahtumia varten rakennettukin. Aina jotain parannettavaakin on, mutta tänne on ollut helppo tulla ja hyvä tehdä festarit.

Livemusiikin lisäksi festarilla on panostettu järjestäjien mukaan myös monipuoliseen ruoka- ja olutvalikoimaan. Kolu kertoo sen tarkoittavan käytännössä sitä, että vaikka tapahtuma on verrattain pieni, sinne on haluttu esimerkiksi useampi erilainen ruokakoju. Perinteisten makkaraperunoiden lisäksi tarjolla on muun muassa thaimaalaisia makuja.

– Lisäksi meillä on erikoisolutbaari, josta löytyy pienempien panimoiden tuotteita, niin sanottua lasipullokamaa. Olutvalikoimasta on tullut meille tosi hyvää palautetta.

Rock in the City -festari on myynyt Jyväskylässä niin hyvin, ettei se Kolun mukaan ole ”ihan heti poistumassa”.

– Vielä ei toki ole mitään päätetty, mutta Rock in the City tulee varmasti myös seuraavana vuonna, ja hyvin menestyneet paikkakunnat säilytetään mukana.

Sanna Jalkanen saapui Rock in the City -festareille Hankasalmelta ja Tiina Ylönen paikan päältä Jyväskylästä. Naiset kertoivat ostaneensa tällä kertaa liput vain yhdeksi illaksi.

– Olemme joka vuosi olleet aina yhdessä John Smith -festareilla Laukaassa, mutta tänä vuonna ne jäivät Tiinalla väliin. Päätimme, että kyllähän meidän jossakin täytyy yhdessä silti käydä, ja tämä tapahtuma valikoitui musiikkityylinsä vuoksi.

Illan odotetuimmiksi yhtyeiksi naiset mainitsivat Battle Beastin sekä Sonata Arctican.

– Hyvä, että on vaihtoehtoisia festareita kaikenlaisen musiikin kuuntelijoille.

Carita Salo ja Antti Hiekkanen tulivat festareille Jyväskylästä. Salo ja Hiekkanen olivat ostaneet liput vain perjantaille. Hiekkanen totesi perjantaille sattuneen ”kaikki oikeat bändit”.

– Stratovarius, Sonata Arctica ja Kotiteollisuus, Hiekkanen luetteli.

Kaksikko juhlisti festareilla lisäksi myös Salon kesäloman alkua.

– Kokonaiset kolme viikkoa lomaa, Salo iloitsi.