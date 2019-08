Rock in the City -festivaali saa jatkoa ensi kesänä – Onko Jyväskylä mukana tuolloin?

Ensimmäistä kertaa järjestetty Rock In The City -festivaalikiertue keräsi yli 50 000 kävijää ja saa jatkoa ensi kesänä. Tapahtuma koettiin muun muassa Jyväskylässä. Festivaalikiertue pysähtyi yhdeksässä suomalaisessa kaupungissa, viimeisimpänä viime viikonloppuna Joensuussa.

– Olimme jo pitkään miettineet, että kotimaisen festivaalitarjonnan keskittyessä entistä enemmän päivän popmusiikkiin on täällä tilausta myös rockfestivaalille. Oli silti iloinen yllätys huomata, kuinka lämpimän vastaanoton Rock In The City sai sekä artisteilta että yleisöltä. Tämän kesän jälkeen on helppo luvata, että festivaali saa jatkoa myös ensi vuonna. Jatkamme pääosin samoissa kaupungeissa, ja tiedotamme asiasta tarkemmin myöhemmin tänä vuonna, festivaalin järjestäneen RH Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoo tiedotteessa.

Elokuun alkupuolella Jyväskylässä Lutakonaukiolla järjestetyssä Rock in the City -tapahtumassa esiintyivät muun muassa Kotiteollisuus, Stratovarius, Sonata Arctica, Pelle Miljoona United, Klamydia ja Accept.