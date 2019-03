Rockia aurinkosähköllä, rallijuna Jyväskylään, biohajoava shottimuki, lyhyet suihkut JYPin pelaajille – Näin viihteestä tehdään ekologisempaa

Kysyimme viihdealan toimijoilta, mitä ne tekevät tapahtumiensa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vastauksista kävi ilmi, että pienemmistä ja isommista ekoteoista on tullut arkipäivää, mutta enempään pyritään. Vastuuta jää myös yleisölle.

2 euron panttimaksu

Suomipop-festivaali, viime kesänä 32 000 kävijää, tuotantopäällikkö Anniina Havukainen:

”Jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman hyvin. Yksi kehityskohde on tuoda lajittelua asiakkaille ilmi paremmin. Panimotuotteet myydään tölkeissä, joissa on 2 euron panttimaksu. Se on vähentänyt alumiinihävikkiä huomattavasti.

Tavoite on saada kaikki kertakäyttöastiat biohajoaviksi. Tähän mennessä on päästy 60 prosenttiin. Emme ole vielä löytäneet tarpeeksi kestäviä shottimukeja ja puuhaarukoita. Muovipilleistä luovutaan.

Tapahtuman kaikki kalusto pyritään hankkimaan läheltä. Toimistossa on siirrytty paperittomuuteen.

Bändit järjestävät kulkemisensa itse. Useimmat matkustavat keikkabussilla; kukaan ei lennä.

Yleisöä kannustetaan saapumaan julkisilla kulkuneuvoilla.

70–80 prosenttia kävijöistä on valinnut sähköisen pääsylipun.”

Ostoslistalla kaasuauto

JYP, miesten jääkiekkoliigan runkosarjan kotiotteluissa yli 110 000 kävijää kaudessa, vt. toimitusjohtaja Kari Tyni:

”LähiTapiola Areenan valaistus on uusittu tällä vuosikymmenellä ledeiksi. Asiakasvessoihin on tullut vedettömät pisoaarit ja vesihanoihin säästösuuttimet. Lämmin käytävätila ja viileä hallitila on erotettu toisistaan lasiovin. Hallin energiankäytön optimoimiseksi on perustettu kaukovalvomo.

Kioskeilla ja ravintola Hurrikaanissa on korvattu muovilusikat puusekoittimilla. Kahvimukit kansineen on vaihdettu ekologisesti tuotetuiksi ja biohajoaviksi.

Joukkueessa on kiinnitetty huomiota muun muassa kertakäyttömukien käytön vähentämiseen, ruokahävikin pienentämiseen ja varusteiden kierrättämiseen. Energiansäästöä on haettu myös suosimalla lyhyitä suihkuja.

Tavoite on, että ensi kaudella yksi seuran autoista olisi kaasuauto kuminastarenkailla.”

Käsiohjelmia digitaalisesti

Jyväskylän kaupunginteatteri, talon tilaisuuksissa viime vuonna 73 000 katsojaa, teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen:

”Teatteritekniikkaa pyritään päivittämään jatkuvasti. Uudempi tuo energiansäästöä. Esimerkiksi led-valonheittimet kuluttavat vähemmän.

Lavastusmateriaaleja, puvustusta ja muuta rekvisiittaa pyritään käyttämään useassa produktiossa.

Asiakkaita kannustetaan käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Meillä on yhteistyötä kaupungin joukkoliikenteen kanssa, ja sitä kehitetään edelleen. Kimppakyytejä taksilla teatteriin on viritelty.

Käsiohjelmat julkaistaan tulevaisuudessa yhä useammin vain digitaalisesti.

Kiinteistön osalta olemme Jyväskylän Tilapalvelun armoilla. Loisteputkivalaisimia on vaihdettu ehdotuksestamme led-tekniikkaan. Olemme myös pyytäneet muovinkeräystä, mutta meille on ilmoitettu, että se ei ole tarpeen.”

Joukkoliikenteellä katsomoon

Jyväskylän MM-ralli, vuosittain yli 250 000 katsojaelämystä, promoottori Jani Backman:

”Vuonna 2017 saimme kansainväliseltä autoliitolta FIAlta korkeimman tason ympäristösertifikaatin. Osa-alueita ovat muun muassa energian- ja vedenkulutus, jätteiden hallinta, ilmanlaatu, melu ja materiaalihankinnat.

Meillä on 40 yhteistyökumppania ja heidätkin velvoitetaan ottamaan ympäristö huomioon. Ensi kesänä jälleen auditoidaan.

Yleisölogistiikassa on panostettu joukkoliikenteeseen. Olemme luoneet ohjelmallistettuja katselualueita, joihin pääsee EK-busseilla. Lisäksi meillä on uutena kumppanina VR, joka järjestää Helsingistä Jyväskylään ja takaisin lisävuoroina rallijunia.

Rallipasseissa on tavoitteena päästä eroon muovista. Markkinoilla on jopa puusta tehtyjä versioita. Lisäksi tutkimme, voitaisiinko organisaatio- ja kilpa-autojen teippaukset toteuttaa pvc-vapaasti.

Koska toimimme vuokramailla, meidän elinehtomme on, että paikat jäävät hyvään kuntoon.”

Muoviroskat erilleen

Yläkaupungin Yö, ilmaistapahtumissa viime kerralla järjestäjän arvion mukaan 25 000 kävijää, toiminnanjohtaja Eveliina Eronen:

”Tapahtumaa tehdään pienillä resursseilla tee-se-itse-henkisesti, mikä sekin jo osaltaan auttaa huomioimaan ilmastonäkökulmaa. Esiintyjät tulevat pääosin Keski-Suomesta. On paljon materiaalia, jota voidaan käyttää vuodesta toiseen. Toimistossamme on alivuokralainen, jotta hyvä tila ei seisoisi puolta vuotta tyhjillään.

Festivaalialueen siivouksen tehokkuus on yksi asia, jota on yritetty parantaa. Roskiksia tulee lisää ja ne merkitään selkeästi. Muovijätteille tulee omat keräysastiansa. Festivaalialueen piknik-hengailijoille jaellaan roskapusseja. Yksi viime vuoden esiintyjistä oli Trash Heroes, joka esityksessään herätteli ihmisiä olemaan roskaamatta.

Tulevaisuudessa olisi hienoa, jos tapahtumaillaksi saataisiin ilmainen joukkoliikenne.”

Kitarankielet metallijätteeseen

Tanssisali Lutakko, keikoilla viime vuonna 46 000 kävijää, Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paananen:

”Moneen asiaan, jotka alun perin olivat meille säästäväisyyttä, on myöhemmin tullut myös ekologinen kulma. Kun tarjoamme ruokaa bändeille ja vapaaehtoistyöntekijöille, ruokahävikki on käytännössä nollassa. Vessoissa on käsipaperin sijaan pyyhkeitä.

Kaikki mahdollinen kierrätetään muovia myöten, ja asia on selitetty bäkkärillä ja keittiössä tosi tarkasti. Kitarankielet menevät metallijätteeseen.

Myymme luomukahvia. Sitä juodaan, ja sillä siisti, ja ei kertakäyttöastioita eikä muovipillejä.

Lavatekniikka on aika sähkösyöppö. Aina kun meille on jäänyt ylimääräistä rahaa, hehkulamppuja on korvattu ledeiksi. Siitä on haaveiltu pitkään, että katolle saataisiin aurinkopaneeleja. Nykyisin käytämme tuulisähköä.”