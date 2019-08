Rockin räimettä keskellä kaupunkia – katso kuvasarja Rock in the Cityn perjantailta

Rock in the City -festari polkaistiin vahvasti käyntiin Lutakonaukiolla perjantaina. Illan esiintyjinä nähtiin Melrose, Kotiteollisuus, Stratovarius, Battle Beast sekä Sonata Arctica. Yhteensä Rock in the City -kiertue vierailee tämän kesän aikana yhdeksässä kaupungissa ympäri Suomen, ja festarin tuottajan Kaisu Kolun mukaan Jyväskylän perjantai muodostuu varmasti yhdeksi kiertueen suosituimmista tapahtumapäivistä.

Katso kuvasarjasta tunnelmia Rock in the Cityn yleisöstä sekä esiintymislavalta!