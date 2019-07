Ruth Kindma hoitaa päivät ihmisiä ja vapaa-ajat kissoja – Tartosta Hankasalmelle muuttanut kauneusyrittäjä tunnetaan myös kissakotien hyväntekijänä

Ruth Kindma, 35, asui Tartossa 16-vuotiaaksi mummonsa hoivissa. Äiti ja pikkuveli olivat muuttaneet Hankasalmelle aiemmin. Vaikka Kindma oli työskennellyt Keski-Suomessa kesäisin mansikoita poimimassa, hänellä ei ollut mitään hinkua muuttaa tänne asumaan äidin pyynnöistä huolimatta. Mieli muuttui, kun virolainen ystävänsä sanoi, että jos hän vain voisi, hän tulisi heti Suomeen. Kindman suomen kielen taito oli tasoa moi ja hei, kun hän muutti äitinsä luo vuonna 2000 ja siirtyi lukion toiselle luokalle.

– Sanakirja aukesi satoja kertoja, mutta valmistuin lukiosta kolmessa ja puolessa vuodessa, Kindma kertoo.

Lukion jälkeen hän opiskeli Hämeen Kosmetologikoulussa. Vielä kesken koulun, 20-vuotiaana, hän teki jotain, mitä moni kauhisteli: perusti kauneushoitolan 5 000 asukkaan Hankasalmelle ilman kokemusta yrityksen talouden hoidosta.

– Moni sanoi, että olet ihan hullu ja mitä oikein luulet tekeväsi.

Alku oli rankkaa.

– En muista ensimmäisestä kuudesta vuodesta oikein mitään. Koetin pitää liikkeen pystyssä ja maksaa kahdelle työntekijälle palkat. Saatoin herätä puoli viideltä mansikkapellolle, olla neljä tuntia K-Marketin kassalla, pitää omaa liikettä auki ja mennä illaksi Jyväskylään Aki Korpisen hiusmuotoilukouluun.

Nyt 15 vuoden jälkeen yrityksellä menee hyvin. Casabella-kauneushoitolassa työskentelee Kindman lisäksi kolme yrittäjää. Kindma tekee itse 9–12-tuntista päivää viitenä tai kuutena päivänä viikossa.

– Olemme todella onnekkaita, sillä meillä ei ole käytännössä lainkaan tekemätöntä aikaa.

Kindma sanoo että kova työnteko väsyttää välillä ja melkein aina joku asia yrityksessä stressaa, onhan hän vastuussa koko henkilökunnan toimeentulosta ja kaikista liikkeen hankinnoista, mutta:

– Kyllästynyt en ole ollut koskaan. Meillä on erittäin hyvä tiimi ja rakastan työtäni. Jalkahoidot ja kestopigmentoinnit ovat intohimoni. Tuntuu tosi hyvältä, kun asiakkaat kiittävät, näen heti työni tulokset ja koen olevani tarpeellinen muille ihmisille.

Kindma tunnetaan Hankasalmella "kissanaisena". Hänellä on kolme kissaa, Muru, Luna ja Minni, joita hän kutsuu stressinpoistopalleroikseen. Murun kohtalona olisi ollut hukkuminen, jollei Kindma olisi puuttunut asiaan. Hän kävi hakemassa viiden kissan pesueen pahvilaatikossa kauneushoitolan takahuoneeseen ja etsi niille asiakkaiden joukosta uudet kodit. Omaan kotiinsa hän toi Murun. Lunan hän haki Alahärmästä ja Minnin hän löysi Tori.fi:stä.

– Minni oli joutunut luopumaan pennuistaan liian aikaisin ja oli itse erotettu emostaan ennen aikojaan. Kissa oli niin laiha, että sen kylkiluut törröttivät, ja se ahmi älyttömiä annoksia peläten, että ruoka loppuu. Nyt se on ihana lullukka, joka kehrää, pitää minua emona ja seuraa vessaankin.

Kissarakkautensa on laajentunut vieraisiin löytökissoihin, ja hän on tilannut netistä ruokaa ja tarvikkeita tai antanut rahalahjoituksia hoitokuluihin kissakodeille Viroon ja Suomeen. Hän on myös vieraillut Tallinnan löytökodissa.

– Siellä oli paljon huonokuntoisena kadulta pelastettuja kissoja, mutta vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä, Kindma iloitsee.

Ruth Kindma sanoo tekevänsä kunnolla kaiken mitä tekee. Sen takia hän ei aio hankkia omia lapsia.

– Lapsen kasvattaminen vaatii jaksamista ja aikaa, paljon läsnäoloa. Pidän lapsista, ja veljeni tytär, kummityttöni, on minulle hyvin rakas. Päätin kuitenkin jo nuorena, että minulla ei tule olemaan omia lapsia. Perheeni ymmärtää sen ja myös mahdollisen tulevan puolisoni täytyy se hyväksyä, Ruth Kindma sanoo.