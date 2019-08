Säynätsalon Juurikkasaaressa juhlitaan ainutlaatuisen loiston pelastumista – valo syttyy koko kansan juhlassa perjantaina

Nyt se viimein tapahtuu: Lehtisensalmen kovia kokenut loisto saa jälleen valon. Tapahtumaa juhlistetaan näyttävästi loiston uudessa sijaintipaikassa, Säynätsalon Juurikkasaaressa. Koko kansan juhlaan on vapaa pääsy ja se järjestetään perjantaina 30.8. kello 19.

Luvassa on loiston sytytyksen lisäksi musiikillista ohjelmaa sekä elokuva Bengtskärin tarina. Se esitetään Juhlatalo Juurikkasaaren päärakennuksessa kello 20.30. Ravintolasta on saatavissa maksua vastaan ruokaa ja juomaa sekä erilaisia majakka-aiheisia tuotteita Suomen Majakkaseuran myyjäisistä.

Loistojuhlaan voi matkustaa Jyväskylän satamasta myös m/s Kavaljeerilla. Ankkuri nostetaan kello 18. Kyyti on maksullinen.

Loisto pelastui Majakkaseuran ja Jyväskylän Veneseuran yhteistyön ansiosta. Rahoitus ja osa työvoimasta tuli Majakkaseurasta, veneseuralaiset ahkeroivat talkoissa.

Lajissaan harvinaisen loiston huono kunto oli havaittu jo ennen kuin se kaatui Päijänteeseen. Ilmoitukset kallellaan seisovasta loistosta eivät johtaneet viranomaisten toimenpiteisiin.

– Meille kerrotun mukaan Väylävirasto ja Museovirasto sopivat hieman ennen Lehtisensalmen loiston sortumista Päijänteeseen, että vain Oinaan loisto Vesijärvellä säilytetään. Voidaan siis sanoa, että Pohjois-Päijänteen ainoa tällainen huippuharvinainen loisto säilyi sen ansiosta, että se kaatui Päijänteeseen ja Majakkaseura sekä Jyväskylän Veneseura ryhtyivät toimeen. Muuten se olisi saattanut kadota maisemasta kaikessa hiljaisuudessa. Tragediassa oli siis hyvää tuuriakin, Majakkaseuran aktiivi Pekka Väisänen sanoo.

Ensimmäinen loisto Lehtisensalmeen asetettiin 1899.

– Sen malli ei ole selvillä, mutta jo 1919 paikalla oli vedestä nouseva loisto, eli sellainen on ollut paikalla ainakin tuosta vuodesta. Nykyinen loisto on 10–20 vuotta sitten rakennettu replika, jota ennen paikalla oli samanlainen alkuperäinen loisto. Sellainen on yhä Oinaan salmessa Vesijärvellä. Tuo Oinaan loisto on siis viimeinen tällainen paikallaan oleva pyöreä, puinen loisto Suomessa. Nämä kaksi ovat sen takia erityisen arvokkaita. Kolmas oli vielä kymmenen vuotta sitten Äijälänsalmessa, mutta se hävitettiin.

Lehtisensalmen loisto kaatui veteen kevättalvella 2017. Heti jäiden lähdön jälkeen veneilemässä olleet Pirjo ja Timo Mustalampi havaitsivat loistokojun Kalasaaren eteläkärjen ruovikossa. Mustalammet olivat panneet loiston huonon kunnon merkille jo aiemmin. He huomasivat loiston puuttumisen maisemasta ja alkoivat etsiä sitä.

Loisto kuljetettiin myöhemmin Juurikkasaaren rantaan, jossa sitä ryhdyttiin kunnostamaan talkoilla. Nyt on valolaitekin paikoillaan, joten on aika juhlan.