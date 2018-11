Saarijärvellä on erikoinen nähtävyys: "Saatat olla kolunnut kaikki mannut ja mantereet, mutta oletko käynyt liikkuvalla kivellä?" – katso video

Lanneveden Erävuorella Saarijärvellä on omintakeinen nähtävyys. Tai oikeastaan se on koettavuus.

– Saatat olla kolunnut kaikki mannut ja mantereet, mutta oletko käynyt liikkuvalla kivellä? Aaro Laukka kysyy.

Kylän asukkaat Laukka ja Heikki Takala ovat lähteneet esittelemään paikallista erikoisuutta.

Ennen muinoin ihmiset ajattelivat tällaisista keskelle metsää tupsahtaneista kivenjärkäleistä, että niiden täytyi olla hiiden, pirun tai jättiläisen tuomisia. Siksi niitä kutsuttiin hiidenkiviksi.

Nykyisin tiedetään, että tällaiset siirtolohkareet ovat jääkauden terveisiä. Vetäytyvä mannerjää raastoi kalliota ja ripotteli siitä irronneita murikoita ympäriinsä.

Tämä kivi on siitä omalaatuinen, että se on sattunut parkkeeraamaan kalliolle sellaiseen asentoon, josta sitä on mahdollista liikautella ihmisvoimin.

Kun kiveä tönii sopivasta suunnasta, sen saa keinahtelemaan. Sen pidemmälle eivät ihmisvoimat ole ainakaan toistaiseksi riittäneet, vaan kivi on aina palannut nykyisille leposijoilleen.

Erävuoren siirtolohkare on nimeltään Liikkuvakivi. Sillä nimellä se on kartassakin.

Vastaavia yksilöitä löytyy Suomesta jonkin verran muitakin ja niillä on toinen toistaan kuvaavampia nimiä. Keuruun Pihlajavedellä ja Valkealassa on Heiluvakivi, Alavieskassa ja Lieksassa Kiikkukivi, Lemillä Kiikkuva kivi ja Heinävedellä Kalkatuskivi.

Tunnetuin tapaus lienee Sysmän Onkiniemellä näkyvällä paikalla nököttävä Heilurikivi, toiselta nimeltään Liikkuvakivi. Äkkinäinen voisi luulla, että lohkare olisi helppo römäyttää silokalliolta valtatie E75:lle, mutta näin ei todellakaan ole.

Kerrotaan, että 1960-luvulla joku halusi ihan tosissaan suistaa kiven alas ja otti avukseen tunkin. Sen jälkeen kivi lukittiin paikoilleen ja siitä tehtiin rauhoitettu luonnonmuistomerkki.

Laukka ja Takala punnitsevat katseellaan Erävuoren Liikkuvaakiveä. He arvioivat, että se on kooltaan viitisen kuutiometriä. Silloin se painaisi reilusti toistakymmentä tuhatta kiloa.

Liikkuvakivi taitaa kutkuttaa perin yksinkertaisesta syystä.

– Jos se ei olisi kalliolla juuri tuolla tavalla, noin painavaa kiveä olisi mahdotonta liikuttaa ihmisvoimin, Takala sanoo.

Lannevedeltä kotoisin oleva Takala on piipahtanut kivellä läpi vuosikymmenten. Hänestä tuntuu, että 30–40 vuotta sitten kivi liikkui nykyistä enemmän.

– Hirviporukassamme ollut entinen kyläseppä kertoi, että he olivat lapsina jauhaneet tällä pieniä kiviä murusiksi niin, että rouske vain kuului. Enää se ei onnistuisi, kiven alle kun on kertynyt tavaraa.

Tikkakoskelainen Rauno Pallonen muistaa elävästi, millaiseen erikoiseen kiveen hän tutustui lapsuutensa kalareissuilla lähellä mummolaansa.

– Kävin isäni ja enoni kanssa Laukaan Karhujärvellä mato-ongella 1940-luvulla. Isä vei minut katsomaan järven pohjoispuolen kallioisen rinteen päällä ollutta niin kutsuttua klok klok -kiveä. Kun isä työnsi kiveä, se liikahti hiukan ja siitä kuului klonksahdus.

Kyseessä oli siis samankaltainen liikkuva kivi kuin esimerkiksi Saarijärven Lannevedellä. Laukaan kivi teki Palloseen suuren vaikutuksen.

– Ääni kiiri Karhujärven yli, ja tyynellä ilmalla klok klok -kaiku vastasi järven eteläpuolelta Karhuvuoresta. Kylmällä saattoi kuulla, miten kaiku kimpoili Karhujärven yllä edestakaisin kalliorinteeltä toiselle.

Kiven läheltä löytyi paljon kankipuita, mistä oli helppo päätellä, että moni oli yrittänyt vyöryttää kiveä rinteeseen. Lopulta joku tai jotkut siinä myös onnistuivat. Pallonen muistaa, että kivi katosi rinteen päältä 1950-luvun puolivälissä. Siirtolohkare siirtyi jälleen, mutta miten ja minne?

– Kylillä liikkui huhuja, että pojankoltiaiset olisivat käyneet paikalla ison tunkin kanssa.