Saija Jyväskylän viimeinen valtti laulukisassa

The Voice of Finland -tv-laulukisan ensimmäinen kierros lähestyy loppuaan. Jyväskyläläisistä osanottajista toistaiseksi vain Emma Balbatsu on mennyt jatkoon. Nyt perjantaina 23.2. ratkeaa saako hän seuraa Saija Väisäsestä, 23.

Väisänen on kotoisin Lappeenrannasta, ja päätynyt Jyväskylään Tampereen kautta. Keski-Suomen pääkaupunkiin hänet toi opiskelu. Väisänen opiskelee muusikoksi ja laulupedagogiksi konservatoriossa ja Jamkissa.

Tv-kisaan hän lähti lähinnä siksi, että on läheltä seurannut eräiden tuttujen aiempia osallistumisia. Ja kun tällä kertaa kukaan tuttu ei kisaan lähtenyt, Väisänen päätti itse kokeilla.

Sinällään tv-kisamenestyksellä ei suurta merkitystä Väisäsen elämään ole, sillä hän uskoo olevansa jatkossakin enemmän opettaja kuin laulava tähti.

– Kyllä se opettaminen lähinnä sydäntä on.

Jonkin verran Väisänen on heittänyt coverkeikkoja sekä laulanut taustoja, mutta mitään suurempaa intohimoa keikkailuun hän ei ainakaan juuri nyt tunne.

Väisänen mainitsee ihanteikseen Jenni Vartiaisen, Chisun ja Irinan.

– Ja laulukieli olisi ehdottomasti suomi.

Mitäs mieltä televisiomaailmasta tähän asti?

– Ihan siisti kokemus. Ei jännittänyt kyllä yhtään esiintymisen aikana. Joten katsotaan nyt, miten käy.

Väisänen kyllä siis itse tietää, miten hänen perjantaina käy, ulostuleva ohjelma kun on nauhoitus. Meidän muiden pitää kuitenkin jännittää Nelosen perjantaista lähetystä kello 20 alkaen. Tämän jälkeen The Voice of Finland -tv-kisa jatkuu maaliskuussa Kaksintaistelu-vaiheella.