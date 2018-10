Samat leffat pyörivät ruudussa vuodesta toiseen – tämä on television toistetuin elokuva

Tuntuuko siltä, että televisiossa pyörivät samat elokuvat vuodesta toiseen?

Kesällä Nelonen näytti jälleen kerran James Bond -elokuvat. Jos historia on jotain opettanut, niin seuraavaksi vuorossa lienevät Poliisiopisto-elokuvat, Indiana Jonesit tai Pirates of the Caribbean -elokuvat.

Jaa, mutta nehän taisivatkin juuri tulla...

Samoja elokuvia todellakin esitetään vuodesta toiseen, lähinnä siksi, että niiden tiedetään vetävän katsojia. Syyskuun alussa esitetyt Bond-leffat 007 Spectre ja 007 Skyfall houkuttelivat molemmat ruudun ääreen vähän yli 400 000 katsojaa.

Toinen syy on se, että kanavat ostavat oikeudet sisältöön paketteina. Saadakseen oikeudet hittielokuvaan kanavan täytyy ostaa muutakin sisältöä elokuvastudioilta. Saman sisällön pyörittäminen toistamiseen on tällaisella ostologiikalla kanavalle kannattavinta.

Mutta mitä elokuvia esitetään Suomen televisiossa eniten?

Jutun kirjoittamisen aikaan ykköspaikkaa piti romanttinen komedia Uneton Seattlessa. Se on esitetty 29 kertaa. Näistä kerroista 21 oli TV5:llä. Vuonna 2016 se esitettiin peräti kuusi kertaa.

Toista paikkaa pitää Ihmeellinen on elämä. Sitä on esitetty 28 kertaa, mutta vain kerran vuodessa, tunnetusti jouluaikaan.

Kolmanneksi esitetyin elokuva on Mr. Bean -elokuva Bean – äärimmäinen katastrofielokuva, joka on esitetty 27 kertaa. Näistä kerroista jälleen suurin osa oli TV5:llä – peräti 16 kertaa. Syystä tai toisesta tämäkin elokuva esitettiin vuonna 2016 kuusi kertaa.

Neljättä sijaa pitää Renny Harlinin ohjaama Cliffhanger – kuilun partaalla. Se on esitetty 26 kertaa. Jälleen kerran suurin osa (17) näistä uusinnoista oli TV5:llä.

Viidennellä sijalla on ensimmäinen kotimainen elokuva. Kyseessä on tietenkin Edvin Laineen Tuntematon sotilas. Se on esitetty 25 kertaa, ja se esitetään tunnetusti kerran vuodessa, aina samana päivänä.

Elokuvasarjoista suosituimpia ovat tänäkin kesänä esitetyt James Bondit, Pirates of the Caribbean -sarja, Poliisiopisto- sekä Indiana Jones -elokuvat.

Ensimmäistä James Bond -elokuvaa Salainen agentti 007 ja tohtori No vuodelta 1962 on esitetty Suomen televisiossa 15 kertaa, joka vuosi sitten vuoden 2014.

Elokuvien uusintaesitystahti Suomen televisiossa on kiihtynyt vuosien saatossa huomattavasti, sillä vuonna 2006 ilmestynyt Bond-leffa Casino Royale on ehditty esittää jo 10 kertaa.

Ensimmäinen Poliisiopisto-elokuva taas on esitetty 17 kertaa, joista neljä kertaa on tältä vuodelta. Indiana Jonesit tulevat lähellä perässä: elokuvasarjan kolmea ensimmäistä osaa on esitetty televisiossa 16 kertaa. Ensimmäistä Pirates of the Caribbean -elokuvaa Mustan helmen kirousta on puolestaan ehditty esittää 15 kertaa.

Vaikka jatkuvat uusinnat monia ärsyttävätkin, ihmiset tykkäävät tutusta ja turvallisesta. Tämä heijastuu kanavien elokuvavalintoihin. Ja jos niitä leffoja myös katsotaan, ei kanaville ole mikään ongelma pyörittää uusintoja tyyliin: I´ll be back...