Sauli Niinistö on syypää siihen, että Muurameen syntyi kymmenen vuotta sitten uusi urheiluseura – perustaja on saanut lempinimensä Jennifer Lopezista

Voimistelu- ja tanssiliikuntaseura Muuramen Sykkeen perustamisesta voi jakaa syöttöpisteen Sauli Niinistölle. Nimittäin!

Elettiin alkuvuotta 2006 ja Muuramessa toista lukuvuottaan työskennellyt luokanopettaja Sari Oksasen oli syvästi vaikuttunut eräästä teemasta, jonka Niinistö nosti esille presidentinvaalinkampanjassaan.

– Seurasin vaaleja tiiviisti ja huomioni kiinnittyi Niinistön kampanjan sanoihin: Vetoan kaikkiin suomalaisiin, että jokainen tekisi jotakin lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi – yksikin teko riittää.

Oksanen sanoo, että vastuuntuntoisena ihmisenä hän jäi pohtimaan, mikä hänen tekonsa olisi.

Pari vuotta myöhemmin Oksanen perheineen oli muuttanut Jyväskylästä Muurameen. Hän tutustui Tervamäen leikkipuistossa toisiin pienten lasten äiteihin. Puhe kiertyi usein harrastusmahdollisuuksiin. Siihen, mitä voi harrastaa Muuramessa, ja minkä perässä täytyy lähteä kaupunkiin.

Jonakin kertana hiekkalaatikon reunalla Oksanen muisteli ääneen Niinistön vetoomusta ja pohti yhtenä vaihtoehtona uutta liikuntaseuraa. Niinpä neljä äitiä yhdisti voimansa ja perusti Muuramen Sykkeen 2009. Nämä neljä äitiä olivat Oksanen, Johanna Pitkälä, Minna Erkkilä ja Heta Mustalampi.

Kun päästiin vauhtiin, hoitovapaalta paluuta työelämään etsineestä Pitkälästä tuli vuosiksi seuran kuukausipalkkainen toiminnanjohtaja.

Muuramen Sykkeellä on menossa 10-vuotisjuhlavuosi. Seura on ottanut paikkansa kuntalaisten arjessa.

Oksasen mukaan Syke liikuttaa noin tuhatta muuramelaista. Mukana olevista suurin osa on 3–6-vuotiaita. Lapsille ja nuorille on tarjolla tanssia, voimistelua ja liikuntakerhoja. Aikuisille järjestetään ryhmäliikuntaa, pääasiassa tanssillisia tunteja. Senioreille pidetään ukkojumppaa.

– Vaikka haluamme tarjota myös kilpailu- ja valmennustoimintaa, pääpaino on kuitenkin matalan kynnyksen harrastamisessa. Kaikki eivät halua kilpailla. On tärkeää, että voi harrastaa ja iloita myös ilman valtavia rimavaatimuksia, Oksanen sanoo.

Kynnystä on madallettu myös toisella tavalla. Vähävaraiset perheet ovat saaneet huojennusta osallistumismaksuista.

Sari Oksasta on kutsuttu Rouva Sykkeeksi. Hän oli pitkään seuran puheenjohtaja. Nykyisin tehtävää hoitaa Elina Hienola.

Toiminnanjohtajaksi on palkattu Niina Rantakeisu, ja Sykkeellä on apurahan turvin toinenkin palkollinen. Hän on seuratyöntekijä Tiina Riihinen. Tätä seuraa pyörittävät naiset.

Tulevana lauantaina Muuramen Syke järjestää kevätnäytöksensä. Sen yhteydessä Oksanen kukitetaan kunniapuheenjohtajaksi. Tittelin on myöntänyt Suomen Voimisteluliitto, johon Syke kuuluu.

Organisoijan sisällä asuu tanssitaiteilija. Oksanen on pitänyt Sykkeessä tanssitunteja alusta lähtien ja luonut esityksiin koreografioita. Lattariryhmäläiset ovat antaneet hänelle lempinimen Muuramen J.Lo. Se tulee tanssija-laulaja-näyttelijä Jennifer Lopezin mukaan.

– Haluan kertoa tarinoita, ja tapojani ovat olleet musiikki ja tanssi. Tuntuu siltä, että mitä vain isoa tapahtuu läheisilleni tai politiikassa, siitä pitää tehdä koreografia. Se helpottaa maailmantuskaani aika paljon. Kestän olla olemassa, kun saan tanssia asioita ulos, Oksanen sanoo.