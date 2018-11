Scooter ja E-Type draftattu Himoksen Jysäriin

Festarikesään on vielä reilut kuusi kuukautta, mutta festariuutisia alkaa tulla jo päivittäin. Suomen suurin ysärimusiikkiin keskittynyt Jysäri-festivaali Jämsässä latasi torstaina tiskiin ensimmäiset vierailijanimet Scooterin ja E-Typen. Jysäri koetaan Himos Parkissa 5.–6.7.2019.

Järjestäjä lupaa, että Himoksella nähdään koko festivaalin historian toivotuimmat artistit ja kokoonpanot, kun Scooter sekä E-Type on saatu kesän 2019 ohjelmistoon.

Legendaarinen Fire ja Move Your Ass! -hiteillä tanssilattiat jo parinkymmentä vuotta täyttänyt saksalainen Scooter villitsi juuri 25 Years Wild & Wicked -hallikiertueellaan Suomea.

Genren menestyneimpiin ruotsalaisartisteihin kuuluva E-Type tunnetaan puolestaan hiteistään Angels Crying ja Here I Go Again.

Suomen suurin ysärifestari keräsi viime vuonna Himokselle 16 000 kuulijaa. Festivaali järjestetään ensi kesänä seitsemättä kertaa.