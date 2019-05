Se on nyt enää Virpin ja Wallun varassa – Selviytyjät Suomi -tv-ohjelmassa on mukana vielä neljä kisaajaa, heistä kaksi Keski-Suomesta

Selviytyjät Suomi -tv-ohjelma, jossa on ollut poikkeuksellisen paljon keskisuomalaisia kisaajia, on edennyt jo lähes loppusuoralle. Mukana on enää neljä kilpailijaa, heistä Virpi Kätkä ja Wallu Valpio ovat entisiä jyväskyläläisiä. Tuuli Matinsalo putosi viime viikonloppuna.

Selviytyjät Suomen finaali on enää muutamaa viikonloppua vaille valmis. Ohjelmassa, joka on nauhoitettu, 30 000 euron rahapalkinto puhuttaa leirissä viimeisissä jaksoissa “koko ajan enemmän”. Voitto alkaa kimmeltää etenkin Wallu Valpion silmissä erityisen houkuttelevana, ja entistä häikäilemättömämmät keinot alkavat pyöriä miehen puheissa.

Wallu analysoi tubettaja Miskan (Haakana) pitelevän käsissään eniten naruja voittonsa tiellä. Virpin kanssa vahvan liiton solminut Miska onkin saatava kääntymään Virpiä vastaan, Wallu ajattelee. Ja mitä sitten tapahtuukaan.

– Se tarkoittaa sitä, että me saadaan Virpi ulos ja mä oon lähempänä sadan prosentin voittoa kuin koskaan, Wallu pohtii seuraavassa jaksossa.

Wallu yrittää vedota Miskaan maalailemalla kauhukuvia siitä mitä tapahtuisi, jos Miska joutuisi kilttinä ja sydämellisenä pidetyn Virpin kanssa tuomariston eteen finaalissa.

– Mieti, kun sillä on sitten tuomaristolle joku palopuhe, ni se heittää kuule Tauskit (ex-mies Peltonen) ja lapset ja kaikki ne pöytään. Siinä sulaa jokaisen sydän, Wallu Valpio maalailee.

Kisan neljäs finalisti on laulaja, musiikintekijä Kim Herold.

Selviytyjät Suomi -tv-ohjelma nähdään Nelosella ja Ruudussa sunnuntaisin kello 20.