Selviytyjät Suomi ratkeaa: Wallu Valpio tekee viimeisen härskin temppunsa

Selviytyjät Suomi -tv-ohjelman finaali koetaan Nelosella sunnuntaina kello 20. Erikoispitkässä, kaksituntisessa finaalijaksossa toisistaan mittaa ottavat Jyväskylässä syntynyt Wallu Valpio, tubettaja Miska Haakana sekä muusikko Kim Herold.

Wallu Valpio käyttää viimeisessä juonessaan härskisti Haakanan kuollutta äitiä. Haakana on saarella kertonut, että hänen äitinsä kuoli syöpään Miskan ollessa vain 12-vuotias.

Ohjelmassa Valpio ohjaa Haakanan syrjemmälle keskustelemaan ja vaatii tältä tiukkaan sävyyn vakuuksia siitä, että tilaisuuden tullen Miska valitsee juuri hänet kanssaan finaaliin.

– Mennäänkö me sillä tavalla, että me valitaan toisemme vai otetaanko me fifty-fifty, että sä valitset Kimin ja mä valitsen Kimin?, Valpio juonii.

Lopulta Valpio päätyy käyttämään juonissaan melko hävytöntä keinoa.

– Jotta saan tämän finaalipaikan itselleni, niin halusin varmistaa sen, että Miska valitsee minut finaaliin. Siinä käytettiin aikamoista lupausta, kun täällä nyt vähän kaikki pettää näitä lupauksia, niin pyysin häntä vannomaan sitten äitinsä haudan kautta, että hän minut ottaa finaaliin, Wallu Valpio kertoo.

Finaalijaksossa Haakana, Herold ja Valpio kisaavat toisiaan vastaan kahdessa eri tehtävässä. Viimeinen, näyttävä finaalitehtävä ratkaisee sen, ketkä kaksi istuvat lopulta pudonneista kilpailijoista koostuvan juryn eteen grillattavaksi ennen voittajaäänestystä ja kuka kolmas putoaa.