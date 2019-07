Shakkiturnauksen nuorin osallistuja oli 7-vuotias – Voiton jakoi kolme pelaajaa

Kansainväliset mestarit Vilka Sipilä ja Tarvo Seeman sekä suurmestari Yrjö Rantanen veivät kärkisijat Jyväskylässä pelatussa Heart of Finland -shakkiturnauksessa. He kaikki saivat 7,5 pistettä yhdeksästä pelistä.

Mitalikolmikko varmisti sijoituksensa viimeisen kierroksen kamppailujen seurauksena. He kaikki voittivat viimeiset pelinsä, mikä takasi pääsyn palkinnoille.

– Nuori vastustajani Jere Lindholm oli valmistautunut hyvin peliimme ja pelasimme pitkään teoriaa terävässä avauksessa. Omat avausvalmisteluni eivät olleet parhaat mahdolliset, mutta onneksi löysin laudan ääressä oikeat siirrot, Yrjö Rantanen kuvaili ruutulaudan tapahtumia.

69-vuotias tamperelainen shakkiveteraani on osallistunut lähes kaikkiin 29:ään Heart of Finland -turnaukseen ja pelannut aina korkeatasoista ja kamppailullista shakkia. Toistaiseksi paras saavutus on vuodelta 2011, jolloin hän voitti kilpailun yksin.

– Jännitän edelleen jokaisessa pelissä, mutta iän myötä olen muuttunut hieman armollisemmaksi itselleni ja annan itselleni luvan hävitäkin joskus.

Tällä kertaa häviöitä ei tosin nähty, sillä Yrjö Rantanen voitti kuusi peliä, ja kolme koitosta päättyi tasapeliin.

Hänellä on takanaan yli 50 vuotta kestänyt menestyksekäs shakkiura. Kuinka kauan aiot vielä kilpailla?

– En ole asettanut mitään aikarajoja. Tykkään pelata shakkia ja kilpailen varmaan niin kauan kuin kunto ja terveys antavat myöten.

Järjestävän seuran, Jyväs-Shakin, pelaajista parhaiten menestyivät venäläisvahvistus Matvey Galchenko ja jyväskyläläinen Tommi Luukkonen. Galchenko oli neljäs ja Luukkonen seitsemäs.

Ammattikorkeakoulun pääkampuksella järjestettyyn ja viikon kestäneeseen kilpailuun osallistui 88 pelaajaa kahdeksasta eri maasta. Nuorin osallistuja oli seitsemänvuotias ja vanhin yli 80-vuotias. Naisia ja tyttöjä oli mukana neljä.

Kilpailu tuotti Suomeen yhden uuden shakkimestarin. Turnauksessa hienosti viidenneksi sijoittuneen vasta 13-vuotiaan Elias Keson kansallinen vahvuusluku nousee yli 2 200 pisteen ja hän saa sen myötä shakkimestarin arvon.

Tamperelainen Keso on kautta aikojen toiseksi nuorin shakkimestari Suomessa. Nuorin on tuore Suomen mestari Toivo Keinänen, joka nousi mestariksi 12-vuotiaana.

Kilpailunjohtaja Sami Hämäläinen oli tyytyväinen turnauksen kulkuun.

– Pyrin siihen, että pelaajat viihtyisivät mahdollisimman hyvin kesäisessä Jyväskylässä. Saamani palautteen perusteella onnistuimme erittäin hyvin, Hämäläinen iloitsi.

Ensi vuoden heinäkuussa on ohjelmassa 30-vuotisjuhlakilpailu. Millainen tapahtuma silloin nähdään?

– Toivottavasti mahdollisimman hyvä. Aiomme esimerkiksi kutsua mukaan aikaisempien vuosien voittajia. Lisäksi junioreille on suunnitteilla oma kilpailu Young Heart of Finland.